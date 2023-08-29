Московский суд отказался выпустить Гиркина из СИЗО: будет сидеть минимум до 18 сентября

Московский городской суд 29 августа признал законным заключение под стражу экс-главаря созданной РФ на украинском Донбассе квазиреспублики "ДНР" Игоря Гиркина. За решеткой он пробудет минимум до 18 сентября.

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Стрелкова удерживают в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщили российские пропагандисты из ряда государственных изданий РФ.

"Московский городской суд признал законным заключение под стражу экс-министра обороны "ДНР", бывшего сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина). Он останется в СИЗО "Лефортово" до 18 сентября", – пишут пропагандисты.

Российское издание SOTA отметило, что в апелляционной жалобе адвокаты заявили, что поводов для содержания Гиркина в СИЗО нет, и попросили суд отправить его под домашний арест. Они убеждали суд в том, что террорист активно сотрудничает со следствием.

Сам Гиркин в зале суда также заявил, что не собирается скрываться от "правосудия".

Также защита террориста упирала на то, что у него якобы имеются заболевания, из-за которых он не может оставаться в СИЗО.

"Средней паршивости. У меня диагностирована стенокардия", — охарактеризовал свое состояние сам экс-главарь "ДНР".

Гиркин также заявил, что не понимает, почему находится под арестом.

"Я никогда за очень длительный срок никуда не скрывался несмотря на то, что нахожусь под приговором Гаагского трибунала. В Москве я находился в поле зрения ФСБ", – заявил он.

Напомним, об аресте Гиркина, выбравшего себе псевдоним "Стрелков", стало известно 21 июля: это произошло после того, как террорист публично обозвал Путина "ничтожеством" и призвал диктатора передать власть более достойному кандидату. В тот же день российский суд отправил его в СИЗО до 18 сентября.

В РФ террористу инкриминируют "призывы к экстремизму": формально он был задержан за посты в Telegram, посвященные невыплате зарплат террористам "ДНР".

В ГУР МОУ попадание Гиркина за решетку объяснили тем, что "между башнями Кремля началось активное противостояние":

2 августа Следствие в РФ засекретило дело Гиркина: оно якобы составляет государственную тайну. А 19 августа адвокат террориста пожаловался на ухудшение его здоровья.