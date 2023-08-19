Адвокат Гиркина, которого отправили в СИЗО, пожаловался на ухудшение его здоровья

Адвокат военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова) Гаджи Алиев посетил "экс-министра обороны" "ДНР" в СИЗО. Он рассказал об ухудшении здоровья своего подопечного.

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Слова адвоката передает жена Гиркина Мирослава Регинская в соцсети ВКонтакте. Она заявила, что во время ареста у Гиркина обострились хронические заболевания, стала отниматься рука и появилось затруднение дыхания.

"Обследование до сих пор не проводилось, от чего, я, честно говоря, в глубоком шоке. Ничем другим, как откровенным издевательством я это назвать не могу и смиряться с этим не собираюсь. Буду добиваться, чтобы его осмотрел доктор и наконец-то было проведено медицинское обследование", – написала Регинская.

Сам Гиркин, по словам жены, последний раз писал ей еще 6 августа. В письме он сообщил, что у него все "относительно нормально", но пожаловался на жару в камере и попросил не приносить ему много продуктов, потому что "холодильник забит".

Как известно, 21 июля стало известно, что в России задержали террориста Гиркина, который обозвал Путина "ничтожеством" и призвал его отказаться от власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тот же день российский суд определил для него меру пресечения: военного преступника закрыли в СИЗО до 18 сентября.

Ему вменяют в вину публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. По этому обвинению террористу светит до 5 лет заключения.

По словам его адвоката, причиной уголовного дела стали два поста в Telegram-канале, где Стрелков "выразил мнение относительно проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105-го и 107-го десантных полков".

2 августа следствие в РФ засекретило дело Гиркина: согласно официальному заявлению, оно составляет государственную тайну. Соратники террориста, а также его супруга не могут понять, что такого секретного есть в невыплате зарплат военнослужащим ВС РФ, пост о которой стал формальным предлогом для задержания Гиркина.