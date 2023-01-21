Медведев выдал новый бред об ''отечественной войне'' и оскорбил Борреля

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал новую порцию бреда о войне в Украине и причастности к ней стран Евросоюза. Он заявил, что "укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией" в 1812 и 1945 годах.

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Войну с ними Медведев назвал новой Отечественной. Об этом он написал в своем Telegram.

Кроме того, сторонник российского диктатора обидел главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Молодец-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Обратите внимание, это он сам провел аналогию", – выдал Медведев.

"И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", – размечтался заместитель председателя Совбеза РФ.

Напомним: ранее Медведев устроил истерику из-за состоявшейся 20 января встречи стран-партнеров Украины в Рамштайн-формате. Он обозвал лидеров Запада "убогими" и людьми "без интеллекта", а также пригрозил ядерным ударом.

"И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы достичь мира, Россия должна проиграть", – возмутился представитель Кремля.

Рота танков Leopard 2, которые ранее Польша решила передать Украине, также взволновала Медведева. Он выдал, что это наступательное вооружение якобы не поможет нашему государству, а танки, которые получат ВСУ, "в любом случае скоро станут ржавым ломом" и якобы "не спасут распадающуюся на части искусственную страну".

Кроме того, Медведев взорвался оскорблениями из-за того, что Киев отказался от предложенного Кремлем "перемирия" на Рождество, которое он назвал протянутой "рукой христианского милосердия". По его мнению, это Украина, которая более десяти месяцев терпит вторжение захватчиков из РФ, "понимает только грубую силу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Медведев попытался выдвинуть требования к Украине и для переговоров. По его словам, нужно "как минимум молчаливое принятие двух правовых аспектов";

– еще в декабре Боррель назвал украинскую армию, более 9 месяцев борющуюся с полномасштабным вторжением России, одной из лучших в мире. По его словам, защитники Украины "зарекомендовали себя".

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