'Как минимум': Медведев попытался предъявить требования к Украине для переговоров

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев попытался выдвинуть требования к Украине для переговоров. По его словам, нужно "как минимум молчаливое принятие двух правовых аспектов".

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Речь идет о временно оккупированных территориях и создании новых международных правил. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

"Для новых переговоров необходимо не так единообразное понимание принципов международного права, как согласие по двум правовым аспектам", – говорится в сообщении.

В частности, Медведев мечтал о том, что Украина должна признать временно оккупированные районы российскими.

Кроме того, он хочет, чтобы были созданы специальные международные нормы, рассчитанные на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения.

"Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН 1945 года. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens", – добавил он.

Недавно у кремлевского диктатора Владимира Путина внезапно заговорили об окончании войны против Украины. Правда, министр иностранных дел России Сергей Лавров не представляет, как жить дальше после этого.

Накануне в российском Кремле заявили, что "нет перспектив" мирных переговоров с Украиной. В то же время достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями – лучший для Москвы вариант.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, планы Кремля остаются неизменными. Российское руководство будет продолжать силовым путем склонять украинские власти к переговорам.

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