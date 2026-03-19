Почти все ресурсы Путина оттянуты на украинский фронт. Российский президент все еще мечтает об уничтожении соседнего государства и присоединении его территорий к РФ. И та тактика, которую выбрал Белый дом в переговорах с Москвой, только вдохновляет Путина. Как же тут воевать еще и с Эстонией? Но настоящей войны с соседней балтийской страной у Путина может и не быть. Он в своей попытке дестабилизировать Эстонию и НАТО может пойти гибридным путем — тем самым, который он пытался применить и в Украине после Революции Достоинства. Тогда РФ пошла на вторжение, оккупацию и аннексию Крыма, а на Востоке Украины с аннексией не спешила, создав там "народные республики"... В случае с Эстонией он может пойти тем же путем: отправить в соседнюю страну диверсантов, объявить о создании "Нарвской народной республики".

Далее текст на языке оригинала.

Весь розрахунок Кремля будується на тому, що Захід знову включить режим "глибокого занепокоєння" і зробить вигляд, що захоплення Нарви — це внутрішні розбірки Естонії. Якщо США та ЄС побояться прямого зіткнення з ядерним маніяком, це стане фактичним кінцем Північноатлантичного союзу. Адже Путіну не потрібні естонські території як такі, його головна мета — знищити репутацію Заходу.

Тут найцікавіше, як відреагує Захід. Якщо в США намагатимуться не помічати війни Путіна проти Естонії, якщо в ЄС скажуть, що не можна допускати прямого конфлікту з ядерною країною, то Путін отримає можливість зміцнитися на території країни-члена НАТО. І можна буде говорити про повільну смерть всього Альянсу. Отже, випадку з Естонією Путіну знадобиться не Нарва, а саме політична смерть Північноатлантичного союзу, після чого Путін і Сі Цзіньпін зможуть впевнено відчувати себе переможцями у війні з колективним Заходом і лідерами, які відкинули США далеко від післявоєнних сфер впливу.