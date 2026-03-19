Трамп:

"У нас есть нечто, что называется НАТО. Мы были очень любезны. Мы не должны были помогать им с Украиной. Украина за тысячи миль от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, а они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они будут";

"Членство в НАТО это определенно то, о чём нам стоит задуматься".

Когда о членстве задумывается член, подразумевается, что член не хочет быть членом, то есть член еще тот…

У Трампа, между прочим, всё чаще мысли вслух. Мысли члена.

Хотя статья 5 Вашингтонского договора включаться вроде как не должна: войну начал не Иран против США, а немножко наоборот.

Как, впрочем, и в ситуации с Ираком в 2003-м при младшем Буше, когда НАТО всё же вмешалось, но тогда это было гораздо безопаснее.

Вообще-то НАТО замышлялось скорее для помощи противоположной – именно США Европе, но у республиканских президентов – взгляд свой.

При этом любезную американскую помощь Украине любезный Трамп европейским странам любезно продаёт за деньги, да и это уже под угрозой.

В общем, пора Хаиму закрывать лавочку?