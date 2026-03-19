Иран атаковал Рас-Лаффан — крупнейший в мире СПГ-терминал в Катаре. Обширные пожары, серьёзный ущерб, объекты Shell выведены из строя. Абу-Даби закрыл газовый комплекс Хабшан и нефтяное месторождение Баб – также после иранского удара.

Мировые рынки отреагировали немедленно. Нефть марки Brent выросла на 8% — до $116 за баррель, то есть почти на 60% с начала войны 28 февраля. Европейские оптовые цены на газ подскочили на 24%. Британские цены на газ более чем удвоились с конца февраля. Биржи по всему миру падают.

Это и есть энергетический террор в действии. Режим, который десятилетиями называли "партнёром по переговорам" и "страной, с которой можно договориться", методично бьёт по энергетической инфраструктуре региона – а отголоски ощущаются по всему миру.

И здесь уместен неудобный вопрос: откуда у Ирана эти возможности? Десятилетия нефтяных доходов, частично сохранённых благодаря мягким санкциям и многочисленным исключениям. Годы, в течение которых монархии Залива предпочитали торговать с Тегераном, а не противостоять ему. Несколько американских администраций, убеждавших себя, что ядерная сделка решит проблему, — пока Иран методично достраивал свою военную машину.

Умиротворение агрессора не делает его умереннее. Оно даёт ему время и ресурсы. Сегодня весь мир платит за эту политику — буквально, на бензоколонках и в счетах за электричество.