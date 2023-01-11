''Скоро станут металлоломом'': Медведев устроил очередную истерику из-за танков Leopard для Украины

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев устроил истерику из-за того, что Польша решила передать Украине роту танков Leopard. Он выдал, что это наступательное вооружение якобы не поможет нашей стране.

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Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. Он снова решил продемонстрировать свой "дар провидца" и заявил, что танки, которые получат ВСУ, "в любом случае скоро станут ржавым металлоломом" и якобы "не спасут распадающуюся на части искусственную страну".

Российский топ-чиновник также решил оскорбить президентов Польши, Литвы и Украины, которые в среду, 11 января, встречались во Львове.

"Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. "Леопарды" там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, ещё какой-то английский неликвид", – написал Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша готова передать Украине роту танков Leopard, заявил президент Анджей Дуда. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

– А в британском правительстве впервые подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

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