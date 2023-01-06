''Украинцам была протянута рука милосердия'': Медведев сделал циничное заявление о ''перемирии'' в Украине

Заместитель председателя совета безопасности РФ и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев разразился оскорблениями из-за отказа Киева от предложенного Кремлем "перемирия" на Рождество. Он заявил, мол, в такой праздник оккупанты протянули украинцам "руку христианского милосердия".

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Также он выразил возмущение реакцией европейских политиков о недопустимости такого так называемого перемирия. Циничные высказывания путинский приспешник оставил в своем Telegram-канале.

"Украинцам была протянута рука христианского милосердия в великий праздник. Их руководители ее отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в "СВО", спокойно выдохнули, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", – написал Медведев.

Он попытался продемонстрировать человечность, заявив, будто бы ему жалко людей, лишившихся возможности сходить в церковь. При этом обозвал украинцев, в частности, представителей власти "свиньями, не имеющими никакой веры и врожденного чувства благодарности".

По его мнению, Украина, которая более десяти месяцев защищается от постоянных ракетных, авиаударов и атак дронами, обстрелов со стороны террористической армии РФ, "понимает только грубую силу".

"И визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами", – яростно заявил политик страны-агрессора, которая развязала эту войну и, на фоне поражений и потерь, не знает, как из нее выйти, не ударив путинским лицом в грязь.

Медведев возмутился тем, что на предложенное главой РФ Владимиром Путиным 36-часовое "прекращение огня" негативно отреагировали даже в Германии.

"Малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать…" – цинично заявил представитель Кремля.

Напомним: министер иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что за заявлениями российского диктатора Владимира Путина о введении режима прекращения огня в Украине стоит желание взять временную паузу и продолжить наступление. Реальным прекращением огня стало бы выведение оккупационных войск с территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Британии отреагировали на заявления Путина о "рождественском перемирии" и призвали вывести войска РФ из Украины. Глава ведомства Джеймс Клеверли заявил, что 36-часовая пауза между российскими атаками не будет способствовать перспективам мира.

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