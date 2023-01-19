Медведев устроил истерику из-за Рамштайна и нового оружия для Украины: попытался напугать мир ядерной войной

Заместителю главы совбеза РФ Дмитрию Медведеву не дает покоя готовящаяся встреча стран-партнеров Украины в Рамштайн-формате, назначенная на 20 января. Он обозвал лидеров Запада "убогими" и людьми "без интеллекта", а также пригрозил ядерным ударом.

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Новый истеричный пост российский экс-президент опубликовал в своем Telegram-канале 19 января. Он написал, что на опорном пункте ВВС США "Рамштайн" (Германия) "великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки в Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем".

"И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть", – возмутился представитель Кремля.

Медведев заявил, что "ни один из убогих" не думает о том, что "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".

Интересно, что пропагандист не говорит о том, что Россия не проиграет. Вместо этого он пугает мир тем, что будет, если РФ разгромят на поле боя.

"Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта", – написал Медведев.

Отметим, что 20 января в Германии на очередное заседание соберутся более 50 стран-партнеров Украины. Это будет их восьмая встреча. Самой значимой темой на повестке дня можно назвать передачу нашей стране бронетехники и танков.

Издание The Guardian писало, что на саммите участники "коалиции Леопардов" будут убеждать Германию поставить танки Вооруженным силам Украины и разрешить сделать это другим.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Медведев устроил истерику из-за того, что Польша объявила о готовности передать Украине роту танков Leopard. Он утверждает, что это наступательное вооружение якобы не поможет ВСУ.

– Перед этим Медведев намекал, что предателей в российской армии нужно уничтожать физически, как во времена Второй мировой войны.

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