Лидер кадыровского спецназа испортил репутацию Путину, призвав срочников защищать Курщину – ISW

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов усугубил напряжение в РФ, призвав солдат срочной службы участвовать в боевых действиях в Курской области. Он отклонил опасения родственников призывников, которых диктатор Владимир Путин уверял, что тех на войну не отправляют.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики оценили, что повлечет за собой такой подрыв стабильности в теме, к которой Кремль исторически относился с крайней осторожностью.

Так, Алаудинов ответил в видеообращении 19 августа на "рыдания и всплески" по поводу российских срочников, которых командование бросило на отражение украинского наступления под Курском. Он пожаловался, мол, их родители относятся к 18-летним парням как к детям.

Также кадыровец заявил, что российские призывники являются фактически сотрудниками министерства обороны РФ и должны защищать Россию. При этом посетовал, что те просто едят "государственный хлеб бесплатно... и идут домой".

Командир чеченского спецназа ответил на жалобы россиян на то, что призывникам мало платят, призвав молодых людей подписать контракт на воинскую службу с тем же минобороны, если они хотят получать более высокую зарплату.

Алаудинов призвал всех россиян, молодых и старых, "встать в строй", поскольку "враг пришел". Он заверил, что "никто не умрет, кому не суждено", а если и "умрешь, защищая Россию и свою веру в Бога, то попадешь в рай". Telegram-канал, связанный с группой "Ахмата" "Аида", 19 августа также заявил, что российские призывники, с которыми они столкнулись в Судже на Курщине, "не 18-летние, а 21-25-летние". Авторы канала предположили: тот факт, что украинские войска находятся на территории РФ, "важнее любых обсуждений о потерях среди российских призывников".

Но члены семей срочников очень жаловались на их участие в операциях по обороне границы РФ. И ранее Кремль проявил большую обеспокоенность по поводу общественного недовольства этими вопросами, а его лидер Путин даже принял меры для успокоения жалоб родственников.

Присутствие срочников в приграничных районах во время операции ВСУ грозит Кремлю потенциальным политическим кризисом в связи с потерями среди этой категории военнослужащих армии РФ. Алаудинов позиционировал себя как представителя российской обороны в Курской области, и пропагандистские росСМИ неоднократно усиливали его заявления после украинского наступления. Хотя его руководитель, глава Чечни Рамзан Кадыров сделал лишь ограниченные публичные заявления о ситуации в Курской области, несмотря на выраженную роль Алаудинова и спецназа "Ахмат" в российском ответе.

"Откровенные призывы широко разрекламированного российского авторитета к родственникам призывников (прекратить жаловаться), самим призывникам (участвовать в боевых действиях в приграничной зоне) и гражданам России (принять потери среди призывников и других военнослужащих) могут усугубить напряженность в российском обществе и потенциально угрожать стабильности режима Путина", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня Россия массово отправляет срочников едва ли не со всех российских регионов в Курскую область, где продолжается операция ВСУ. Пытаясь сдержать наступление, Путин в очередной раз нарушил свои обещания и столкнулся с недовольством.

Однако примечательно, что матери этих россиян не просят Кремль вовсе не отправлять сыновей на войну в Украину или на приграничье Курщины. Они в большинстве своем требуют признать срочников "ветеранами" и дать им денег.

