Россия активизировала усилия по поиску новых контрактников: в Воронеже выплаты увеличили уже втрое

В России активизировали усилия по поиску новых контрактников для пополнения потерь подразделений, воюющих против Украины. В ход пошла агрессивная агитация в росСМИ и соцсетях, а также гонка регионов РФ в повышении выплат подписавшим контракт.

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При этом российские чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным утверждают, что операция Украины в Курской области вызвала небывалый приток "добровольцев". Об этом сообщают некоторые российские издания, в частности Русская служба ВВС.

По данным издания, усилия по вербовке новых контрактников в РФ активизировали с середины лета.

"Об этом свидетельствует и всплеск агитации за контрактную военную службу на госТВ, и рост предлагаемых контрактникам выплат. Дополнительно подстегнула интерес к контрактной службе и ситуация в Курской области — президент Владимир Путин и представители разных регионов заявили о росте числа новых контрактников", – отмечает издание.

В Курске якобы желающих воевать против Украины после начала украинской операции в регионе стало втрое больше. За последнюю неделю, уверяет подполковник Вячеслав Бобренев, контракты ежедневно подписывали "до 15 человек в день".

В Саратовской области местный военком Алексей Лукичев и вовсе пригрозил "забирать тех, которые вам не сильно нужны и никто ничего не поделает" в случае, если не будет выполнен план по набору "добровольцев".

С середины июля, когда в РФ закончился весенний призыв, на российском телевидении и в соцсетях возросло количество агитационных материалов, призывающих россиян подписывать контракты с минобороны РФ, Так, в российской соцсети Вконтакте для агитации активно используются боты, агитация развернута также в Telegram, а в ряде регионов РФ запущены минимум 30 промосайтов.

Вербовать россиян на войну в РФ также пытаются обещаниями денег: этим летом единовременные выплаты за подписание контракта увеличили в более чем половине российских регионов. Больше всех предлагает Москва: там, с учетом 400 тыс.рублей, выплачиваемых по указу российского диктатора Владимира Путина, новоиспеченные контрактники могут получить 2,3 млн рублей, выплата каждому подписавшему контракт из бюджета российской столицы достигла 1,9 млн рублей.

Да и к утвержденному на федеральном уровне ежемесячному довольствию в размере 204 тыс.рублей мэр Москвы Сергей Собянин обязуется докидывать по 50 тыс. рублей. Агитация в Москве пестрит обещаниями "более 5 млн рублей в первый год службы". О том, что на фронте год прожить удается мало кому, пропагандисты предусмотрительно умалчивают.

Вместо этого они выпускают массу сюжетов о "толпах" желающих пойти повоевать и расписывают "льготы для военных".

Увеличены единовременные выплаты и в других регионах РФ. Кроме того, все шире практикуется выплата вознаграждения для тех россиян, которые приведут в военкомат родственника или друга.

Так, к примеру, в Воронеже россиянам, уговорившим хотя бы одного знакомого подписать контракт, сперва обещали выплачивать по 15 тыс. рублей за человека. В последнее же время "вознаграждение" возросло более чем в три раза, до 50 тыс.

Также в тому же Воронеже с августа начали развешивать баннеры и плакаты с агитацией "проявлять активность в привлечении граждан на контрактную службу". В качестве стимула на этих агитматериалах указывают не только размер вознаграждения, обещанного каждому оккупанту ежемесячно, но и потенциальный "заработок" за год: тем из воронежских "добровольцев", кто сумеет прожить в российских "мясных штурмах" год, сулят 3,4 млн рублей.

Похожая программа действует и в Татарстане, только там за "голову" каждого приведенного в военкомат знакомого россиянам предлагают по 100 тыс.рублей.

Российское издание "Сирена" также рассказывает, что в Кабардино-Балкарии, провалившей планы по мобилизации, дважды поднимали единовременное вознаграждение за уход на войну, а в Карачаево-Черкесии теперь за подписание контракта обещают 1,6 млн рублей.

Напомним, ранее 16 августа стало известно, что в российском Приморье произошло масштабное отключение света. Вследствие блэкаута остановились поезда, не работают магазины и заправки.

Тем временем жители российского приграничья в ярости из-за бездействия властей, они рассказывают, что им теперь помогают только ВСУ.