Граждан страны-террориста России призвали смириться с тем, что солдат срочной службы отправляют воевать в Курскую область. Также россиянам посоветовали подписывать контакты с министерством обороны, чтобы получить больше денег за участие в боевых действиях.

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Замначальника главного военно-политического управления минобороны РФ и командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов пожаловался, что многие родители срочников не хотят, чтобы их дети воевали в Курской области. При этом военный преступник заявил, что люди, не желающие воевать, не нужны России.

В то же время оккупант решили утешить родителей срочников, что в случае смерти солдаты срочной службы "попадут в рай".

"Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?" – сказал Алаудинов.

Также он посоветовал родителям срочников, которые недовольны оплатой службы, подписать контракты. Кроме того, оккупант вспомнил обещание диктатора Владимира Путина, который рассказывал россиянам, что срочники не будут воевать против Украины. По его словам, в РФ "пришел враг", поэтому все должны идти воевать.

"Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое отечество, свою веру в бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего. Ничего!", – выдал российский оккупант.

Напомним, Россия массово направляет срочников практически из всех российских регионов в Курскую область, где продолжается операция Сил обороны Украины. Пытаясь сдержать наступление ВСУ российский диктатор в очередной раз нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочников на войну отправлять не будут.

Как сообщал OBOZ.UA, проведение Силами обороны Украины Курской операции стало не только полной неожиданностью для Кремля, но и показало невозможность для него контролировать даже собственную границу. И несмотря на то, что немало российских срочников уже попало в плен, сейчас новые их партии насильно отправляют из разных уголков РФ в приграничье – наплевав уже и на собственное законодательство.

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