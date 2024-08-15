Путин решил отправить российских срочников на убой в приграничье: их матери требуют признать детей "ветеранами" и дать им денег

Проведение Силами обороны Украины Курской операции стало не только полной неожиданностью для Кремля, но и показало невозможность для него контролировать даже собственную границу. И несмотря на то, что немало российских срочников уже попало в плен, сейчас новые их партии насильно отправляют из разных уголков РФ в приграничье – наплевав уже и на собственное законодательство.

Видео дня

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Как срочники оказались на границе

За 9 дней наступления в Курской области Силы обороны Украины контролируют уже более тысячи квадратных километров территории страны-агрессора. При этом одними из первых были взяты в плен срочники, которые "прикрывали" границу.

Это стало возможным не в последнюю очередь из-за действий кадыровцев, спрятавшихся за спинами зеленых солдат. Сейчас их не полощет только ленивый, дошло до того, что россияне потребовали обменивать "ахматовцев" в последнюю очередь.

Случившееся стало шоком для семей срочников. Ранее матери и отцы радовались, что их дети не участвуют в так называемой СВО, однако театр боевых действий развернулся уже в российском приграничье.

Несмотря на миф, что армия оккупантов имеет безграничный ресурс, ситуация в приграничье показала, что это не так.

"Все это происходило бы, если бы у РОВ не было проблем с людским ресурсом? Именно поэтому срочники и оказались на границе с Украиной в составе группы войск "Север", ее курского формирования. Срочниками заткнули участок на границе, где думали, что России ничего не грозит. Брянская группа аналогично заполнена срочниками, сидящими вдоль границы и, с оглядкой на события на Курщине, подумывающих, как бы поскорее сдаться в плен при виде первого приближающегося International MaxxPro (M1224)", – говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Все равно пойдете воевать"

Тем временем враг начал перебрасывать подразделения РОВ из зоны боевых действий в Украине в Курскую область. Однако боязнь оголить фронт привела к циничному решению: по состоянию на сегодняшний день появляется все больше свидетельств, что режим решил отправить на убой срочников. Есть подтверждающая информация из Подмосковья, Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Свердловской, Мурманской, Самарской и других областей РФ.

Например, по данным российского антивоенного проекта "Идите лесом!", 250 срочников перебросили из Ленобласти под Курск и уже готовят списки для отправки новой группы солдат.

Причем есть информация и об отправке в зону боевых действий в Курскую область срочников весеннего призыва, которые меньше четырех месяцев находятся на службе – а это противоречит российскому законодательству.

В социальных сетях много комментариев матерей срочников. Например, одна из них сообщила, что ее сын принял присягу пять дней тому – 11 августа, а в конце сентября – начале октября его из Алтайского края уже отправят на границу.

А вот солдат срочной службы, которые смогли эвакуироваться с границы Курской области во время наступления, сейчас заставляют подписывать контракты с МО РФ для отправки на передовую, рассказали российскому оппозиционному изданию "Верстка" две матери.

По их словам, в одной из воинский частей в районе Курска на данный момент находятся около 150 солдат-срочников. Им говорят, что после подписания контракта они пойдут за штурмовиками "чистить территорию". Также солдатам обещают льготы и выплату "боевых" – по 4-4,5 тыс. руб. в день (по курсу НБУ это в среднем около 2 тыс. грн).

"Сын звонил, им сказали: "Вы все равно пойдете, но сейчас мы вам будем платить боевые. (…) А если не согласитесь, то пойдете под суд и все равно пойдете [воевать], никуда не денетесь". То есть их все равно планируют туда отправить. На них морально пытаются надавить, пытаются обработать и отправить в эту дыру наших детей", – сказала мать одного из срочников. Мать другого солдата говорит, что призывников "уламывают, поскольку надо собрать определенное количество людей". По ее словам, им обещают, что они станут участниками "СВО".

По словам солдата, "все понимают", что срочников свозят в район границы, чтобы они снова участвовали в боях.

По мнению российского аналитика Анатолия Несмияна, путинский режим решил пожертвовать срочниками фактически в целях именно собственной безопасности.

"…При этом внутри России остаются в полной неприкосновенности несколько миллионов силовиков, так как внутренний враг для режима в лице народа выглядит гораздо более опасным, чем все НАТО вместе взятое. Поэтому власти проще пойти на ослабление тех или иных участков фронта или границы, чем рискнуть ослабить оборону от этого страшного врага", – написал в своем Telegram-канале Несмиян.

Подключились матери

Тем временем часть матерей российских срочников устроили "движ" в социальных сетях. Часть из них сейчас разбрасывает по различным пабликам ссылку на петицию к Путину.

"Последние события в Курской области вызывают серьезную тревогу по поводу обеспечения безопасности военнослужащих срочной службы. Согласно вашему распоряжению, военнослужащие срочной службы НЕ ДОЛЖНЫ находиться на границе с зоной специальной военной операции и в зоне СВО, а должны были быть заменены подразделениями спецназа. Однако в результате халатного отношения к своим обязанностям командиров на местах военнослужащие срочной службы, наши сыновья, оказались на передовой линии, где были вынуждены отражать атаки ВСУ, а часть из них попала в плен. Мы считаем это недопустимым!" – говорится в петиции.

О том, что российским оккупантам недопустимо было нападать на Украину, матери, конечно же, умолчали. К слову, среди их требований оказалось и "шкурное", как, например, чтобы всем срочникам, оказавшимся в приграничье, предоставили статус "ветерана боевых действий", выплатили пособия и обеспечили гарантии наравне с военнослужащими-контрактниками. Тут, как говорится, без комментариев.

Во что перерастет ситуация с отправкой солдат срочной службы в зону боевых действий в Курскую и Белгородскую области РФ, пока сказать трудно. Однако если российские матери проглотят то, что их детей бросают в топку войны, и ограничатся исключительно возмущениями в социальных сетях, завтра десятки тысяч срочников отправят уже и в Украину.

По мнению экс-советника министра обороны Украины Алексея Копытько, россиянам, которые не хотят отправлять своих детей на смерть, "надо что-то думать прямо сейчас".

"Видеобращения к Путину ничего не решат, оппозиция не поможет. Бегите. Или готовьтесь отбиваться. Потому что эта война не идет ни в какое сравнение ни с Афганистаном, ни с Чечней. Комитеты солдатских матерей должны включиться до, а не после. Будет поздно", – считает Копытько.