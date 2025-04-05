1. Специалисты убедительно доказывают, что именно Искусственным интеллектом была разработана тарифная война Соединённых Штатов с остальным миром, которая привела, в частности, к импортной пошлине в США на всё, что из КНР, на уровне в общей сложности [20+34=]54 процентов, а Китай уже объявил, что его ответ будет симметричным.

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Поскольку же данное изобретение ИИ должно ударить, среди прочих, и по тем, кто его, ИИ, практически создал, то есть по КНР и Маску, последние пытаются обойти то, что сделало их дитя, достаточно традиционно, то есть через офшор, в данном случае – через британскую заморскую территорию Каймановы острова.

Искусственный интеллект, таким образом, проходит прекрасное тестовое испытание в прямом конфликте того, что он изобрёл, с его, ИИ, родителями. От дня смерти Айзека Азимова 6 апреля будет 33 года.

2. Марко Рубио, очевидно, не желающий быть "Байденом сегодня", то есть работать на затягивание, заявил, что будет обращать внимание не на слова из россии, а на её конкретные дела, в связи с чем готов ждать от неё реального прекращения огня не месяцы, а лишь недели, к тому же сообщил, что Штаты остаются в НАТО, лишь бы только его члены выполнили категорическое требование США насчёт 5 процентов на оборону.

Так что Рубио стремится быть не таким себе трамповским Байденом, а таким себе трамповским Рейганом – уже интересно, ведь разброс весьма сумасшедший.