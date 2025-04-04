Новости из США. Четверг, 3 апреля 2025. Апдейт по катастрофическому падению фондового рынка.

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Торговая война, объявленая Трампом в среду практически всему миру в виде драконовских таможенных тарифов буквально на все импортируемые товары, привела к катастрофическому обвалу фондового рынка. Американский рынок акций испытал самый большой обвал после марта 2020 года, когда был объявлен всеобщий карантин из-за пандемии ковид-19.

Нью-Йоркская биржа закрылась с худшими более чем за пять лет результатами.

Индекс Dow Jones, взвешенный показатель стоимости акций 30 крупнейших американских компаний, упал на 3.98%.

Индекс S&P 500, взвешенный показатель стоимости акций 500 самых крупных американских компаний, упал на 4.9%.

Индекс Nasdaq крупнейших высокотехнологичных компаний упал на 5.97%.

Падение любого из этих индексов даже на 1% считается обвалом. То, что произошло в четверг – это уже не обвал, а прыжок в пропасть.

Например, акции Apple за один день упали в цене на 9%, акции Nvidia – на 8%. Акции Теслы, упавшие в цене более, чем на 50% начиная с декабря, упали в цене еще на 5%.

Торговая война, начатая Трампом, – это стремление разрушить глобальную экономику. Это может привести к очень большим потрясениям во всем мире.

Предыдущий американский президент, начавший подобную торговую войну со всем миром в 1930 году – Герберт Гувер, привел экономику США к Великой Депрессии, в глобальном же масштабе разразившийся во всем мире кризис способствовал приходу к власти в Германии нацистов, и всеобщему стремлению решить свои проблемы за счет других.