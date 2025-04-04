Крыса — животное, которое испокон веков вызывало у человечества смешанные чувства. Его боятся, презирают, но в то же время восхищаются его хитростью и живучестью. 4 апреля мир отмечает Всемирный день крысы – повод не только вспомнить о грызунах, но и задуматься, какую роль они играют в природе и культуре.

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Щур у фольклорі: розумний, але підступний

У народних приказках щур несе подвійне значення. Він може бути символом витривалості та кмітливості, але водночас асоціюється зі зрадництвом і хитрістю. Недарма кажуть:

• "Як щур із корабля" — про тих, хто тікає при перших ознаках небезпеки.

• "Щурові в хаті нема місця" — про небажаних гостей або тих, хто руйнує добробут.

• "Не шукай щура там, де його вигнали" — про помилки, які не варто повторювати.

А ось у китайській традиції щур — символ розуму та підприємливості. Він першим прибув на святкування Нового року в легенді про дванадцять тварин, завдяки чому очолив зодіакальний цикл.

Чи варто боятися щурів?

Щури — одні з найвитриваліших істот на планеті. Вони пережили війни, катастрофи й навіть пандемії. Ці гризуни легко пристосовуються до будь-яких умов і навчаються швидше за багатьох інших тварин.

Проте не варто забувати, що щури можуть бути носіями хвороб. Недарма у давнину їх боялися як провісників лихоліть. Якщо у вашому домі завелися ці гризуни, народна мудрість радить: "Щур у хаті — біда на порозі".

Всесвітній день щура — це можливість подивитися на цих тварин ширше. Вони не просто символ виживання й кмітливості, а ще й нагадування про те, що дрібні, на перший погляд непомітні речі можуть мати величезний вплив на світ.

Тож уважніше придивіться до оточення: можливо, саме сьогодні ви зустрінете когось із "щурячим" характером. І добре подумайте, чи варто з ним мати справу.