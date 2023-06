Кремль устроил большие чистки после похода Пригожина на Москву: в ISW рассказали, кто оказался под ударом

После военного мятежа ЧВК "Вагнер" Кремль, скорее всего, попытается уравновесить желание смягчить широко распространенное пренебрежение к деятелям из истеблишмента минобороны, которое разожгло восстание. Он попытаться лишить прав тех, кто, возможно, сочувствовал или помогал событиям, которые начал Евгений Пригожин.

Видео дня

На это указывает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что 28 июня в России арестовали генерала армии Сергея Суровикина, что может свидетельствовать о намерении Кремля очистить МО РФ от лиц, считающихся нелояльными.

По словам экспертов, сегодня неясно, действительно ли и что именно вынудило Суровикина призвать Пригожина прекратить восстание всего через несколько часов после его начала. Хотя возможно, что он сделал это по принуждению, а не из-за поддержки российского военного руководства.

"Если российские власти действительно арестуют Суровикина, Кремль, скорее всего, использует генерала и его сторонников в качестве козлов отпущения, чтобы публично объяснить, почему российские военные и органы внутренней безопасности плохо отреагировали на восстание, и оправдать возможную перестройку военного руководства", – предположили в ISW.

Там еще раньше сообщали о заметных связях Суровикина с ЧВК "Вагнер" и предполагаемой ее поддержке с его стороны. Да и в целом, считают эксперты, этот генерал является главным кандидатом на роль козла отпущения, независимо от фактического уровня поддержки, которую он оказал восстанию.

Еще одним претендентом на такую роль, отметили в ISW, может стать бывший командующий ВДВ РФ генерал-полковник Михаил Теплинский, который де-факто командовал оккупационными российскими войсками в Украине.

Зимой 2023 года он вместе с "Вагнером" руководил силами страны-агрессора вокруг Бахмута. Но не ясно, поддерживал ли Теплинский ЧВК в более общем плане, как это, по сообщениям, делал Суровикин.

В феврале, по заявлениям пропагандистов, Теплинский выразил недовольство нынешним военным командованием ВС РФ непосредственно диктатору Владимиру Путину и занял руководящую должность в апреле 2023 года, став одним из самых заметных антигерасимовских командиров, помимо Суровикина.

Он якобы отвечает за участки фронта, где российские войска в настоящее время обороняются от украинских контрнаступательных операций. Поэтому, предполагают в ISW, слухи о фактическом назначении Теплинского командующим театром военных действий могут указывать на то, что Кремль стремился вознаградить его за наблюдение за доктринальными оборонительными операциями России на этих участках фронта. Или же найти публичное лицо для военных действий, которое может претендовать на то, что продемонстрировало хотя бы базовую военную компетентность, чтобы компенсировать или отвлечь внимание от того внимания, которое Пригожин привлек к "захвату" Бахмута.

По мнению экспертов, политическое руководство РФ может решить распределить обязанности по командованию в Украине таким образом, что российские военные в частном порядке признают, что антигерасимовская фигура контролирует военные действия в Украине, при этом Кремлю не придется публично признавать этот факт.

"Кремль, скорее всего, будет пытаться балансировать между умиротворением недовольства минобороны и очищением его от нелояльных фигур, не противореча его риторике и действиям. Если он сочтет, что этот баланс слишком труден для достижения, он может решить преследовать только одну из целей. В этом случае Кремль почти наверняка примет меры по чистке нелояльных фигур, несмотря на сохраняющуюся ненависть к руководству МО", – считают в ISW.

Российские источники утверждали, что Кремль наказывает силы, которые, по его мнению, не смогли отреагировать на мятеж. Блогеры писали, что российские летчики, отказавшиеся наносить удары по колоннам "Вагнера", и пограничники, отказавшиеся открывать огонь по ЧВК, теперь подвергаются неустановленному уголовному преследованию.

Пропагандисты считают, что Кремль может наказать российских военнослужащих более низкого ранга за создание дополнительных козлов отпущения за их реакцию на мятеж.

"Хотя отказ подчиниться законным и прямым приказам будет основанием для военно-полевых судов в любых вооруженных силах, а приказ открыть огонь по силам, участвующим в вооруженный мятеж, скорее всего, будет законным. В настоящее время ISW не может подтвердить эти утверждения российских блогеров", – добавили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по некоторым данным, во время вооруженного бунта предводитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин намеревался захватить в плен министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова. Сделать это он планировал в Ростове-на-Дону и о его планах, вероятно, знал командующий ВКС РФ генерал Сергей Суровикин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!