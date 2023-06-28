Пригожин собирался взять в плен Шойгу и Герасимова в Ростове – WSJ

Во время вооруженного бунта главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин намеревался захватить в плен министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова. Сделать это он планировал в Ростове-на-Дону, в планы Пригожина, вероятно, был посвящен командующий ВКС РФ генерал Сергей Суровикин.

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Однако за два дня до событий о намерениях Пригожина узнали в ФСБ, что вынудило главаря ЧВК идти ва-банк и начать мятеж раньше запланированных сроков. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники во властных структурах западных государств.

По данным, полученным изданием из собственных источников, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин собирался захватить в плен российское военное руководство. Однако карты главарю наемников спутало то, что за два дня до их воплощения в жизнь узнали в ФСБ. Не были эти планы секретом и для зарубежных разведок, узнавших о готовящемся "бунте" благодаря прослушке и спутниковым снимкам.

В результате Пригожину якобы пришлось начать осуществление плана раньше, чем он собирался это сделать. Это, предположили собеседники WSJ, и привело к провалу мятежа.

По данным разведки, в план главы ЧВК Вагнера входил захват министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова во время их визита в южный регион страны, граничащий с Украиной.

Представители западных разведок считают, что изначальный план имел шансы на успех. Однако после утечек информации Пригожину пришлось импровизировать. Глава "вагнеровцев" сделал ставку на то, что часть российских военнослужащих присоединится к мятежу и сместит своих командиров.

Согласно информации WSJ, в ходе подготовки к грядущему "бунту" наемники смогли скопить большое количество боеприпасов, топлива, а также техники, в том числе танков, бронемашин и систем ПВО. Также западные разведки предполагают, что Пригожин поставил в известность о своих намерениях некоторых российских высокопоставленных военных, в частности, командующего ВКС РФ Сергея Суровикина.

Когда реализация плана началась, Пригожин понял, что наемники не встречают активного сопротивления, и принял решение о разделении сил: часть "вагнеровцев" он отправил в Ростов-на-Дону, остальные начали марш на Москву.

Главарь ЧВК, вероятно, рассчитывал, что по дороге к ним будут присоединяться российские военнослужащие, недовольство которых существующим состоянием армии толкнет их на мятеж. Однако когда стало очевидно, что это не так, Пригожин начал переговорный процесс при участии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По версии источников WSJ, Лукашенко пригласил наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь, не исключено – для того, чтобы укрепить свои позиции перед руководством РФ и не допустить в случае чего полного захвата страны Россией.

Напомним, ранее The New York Times опубликовала статью, согласно которой "сирийский мясник" Суровикин знал, что Пригожин готовит бунт. Такую информацию издание получило от источников среди официальных лиц США, знакомых с данными американской разведки.

28 июня также появилась информация, что Суровикина могли арестовать в РФ по подозрению в госизмене. После задержания его якобы поместили в СИЗО "Лефортово". Однако подтверждений этой информации пока нет.