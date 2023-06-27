'Кремль – спонсор госпереворота?' Путин заявил, что 'Вагнер' содержало государство, и вызвал новую волну истерики у россиян

Президент России Владимир Путин признал, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством. Слова диктатора вызвали новую волну истерики у россиян, которые сделали вывод, что бунт, устроенный владельцем "Вагнера" Евгением Пригожиным, финансировался Кремлем.

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В частности, во время встречи с военнослужащими в Кремле Путин заявил, что страна-агрессор из своего бюджета "полностью финансировала" ЧВК Пригожина. По его словам, только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты "Вагнер" получил 86 млрд 262 млн рублей (около 37 млрд грн) (видео размещено внизу новости).

А сам Пригожин за год через "военторг" заработал 80 млрд рублей, заявил Путин, традиционно не называя имени главы "Вагнера".

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", – добавил президент РФ.

Он также заявил, что в РФ "всегда относились с большим уважением" к вагнеровцам, поскольку те якобы "проявляли мужество и героизм".

"Те, кто там служил, пользовался уважением в стране. Содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством", – сказал Путин.

Слова диктатора вызвали бурную реакцию россиян. Они сделали вывод, что Кремль по факту "спонсировал госпереворот и незаконное вооруженное формирование", а также назвали власть РФ клоунами.

"То есть ЧОП финансировался государством? Это по закону так можно?", "За все платит народ", "Да конечно! И снарядов им хватало! Клоуны", "Почему тогда ЧВК?", "Что он несет?", – пишут в сети граждане страны-агрессора.

Как известно, власти РФ в течение нескольких лет настаивали, что "Вагнер" никак не связан с государством. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Путина во лжи. "Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что Россия не имеет ничего общего с группой Вагнер", – сказал он.

В мае 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Вагнер" – "это частная военная компания, которая не имеет отношения к российскому государству".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин расхвалил российских военных и заявил, что сбитые наемниками "Вагнера" летчики выполнили свой долг. По его словам, силовики "фактически остановили гражданскую войну".

26 июня Путин выступил с пятиминутным обращением к россиянам, в котором осудил мятеж Пригожина и заявил, что вагнеровцев якобы "использовали втемную". Он предложил наемникам заключить контракты с минобороны РФ или ехать в Беларусь.

По данным СМИ, утром 27 июня на военном аэродроме в Мачулищах под Минском приземлился самолет Пригожина. Накануне глава "Вагнера" заявил, что целью мятежа якобы была демонстрация протеста, а Лукашенко якобы "протянул руку" и предложил найти необходимые решения.

По одной из версий, Пригожин мог остановить бунт из-за угроз спецслужб РФ семьям лидеров "Вагнера". Но, очевидно, это не единственная причина, говорится в статье The Telegraph.