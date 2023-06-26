Пригожин мог остановить наступление на Москву из-за угроз семьям главарей ЧВК 'Вагнер', но это не единственная причина – The Telegraph

Евгений Пригожин мог остановить наступление на Москву из-за угроз российских спецслужб семьям главарей ЧВК "Вагнер". Но, вероятно, это не единственная причина.

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Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на информацию источников в службе безопасности Великобритании. Еще одной причиной было то, что наемники насчитывали всего 8000 боевиков, вместо заявленных 25000, и, вероятно, потерпели бы поражение при любой попытке захватить российскую столицу.

Теперь кремлевский диктатор Владимир Путин, по словам источников, попытается ассимилировать солдат группы "Вагнера" в российскую армию и устранить ее бывших лидеров.

Это дает ключ к разгадке того, почему Пригожин отменил свой мятежный марш на Москву в субботу всего за несколько часов до прибытия в столицу страны-террориста.

Остаются предположения о том, какая формальная сделка была заключена, если таковая была. Кремль заявил в субботу, что Пригожин отправится в Беларусь в обмен на помилование по обвинению в государственной измене.

Никаких комментариев от Пригожина по поводу этого предложения не поступало. Также остается неясным, будет ли министр обороны России Сергей Шойгу понижен в должности или уволен, как того требовал основатель "Вагнера".

В воскресенье депутат российского парламента Андрей Гурулев, видный кремлевский пропагандист, заявил, что "нет другого выхода", кроме казни Пригожина и еще одного известного вагнеровского деятеля.

Путина не видели на публике с тех пор, как он обратился к нации в субботу утром, но в воскресенье по государственному телевидению было показано заранее записанное интервью, снятое ранее на прошлой неделе.

В интервью Путин выразил уверенность в реализации планов того, что он продолжает называть "специальной военной операцией" в Украине.

Аналитики говорят, что отвлечение внимания на попытку государственного переворота Пригожина могло ослабить линию фронта России.

Кремль не вывел никаких частей для защиты Москвы от боевиков "Вагнера", но Пригожин призвал солдат регулярной армии дезертировать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 июня ЧВК "Вагнер" Пригожина "захватил" Ростов, прошел Воронежскую область и дошел до Ельца в Липецкой области. Там "поход на Москву" был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые лагеря" якобы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером вагнеровцы свернули военную технику и покинули Ростов.

– За сутки "Вагнер" уничтожил самолет и 6 вертолетов с экипажами. Всего было ликвидировано по меньшей мере 13 пилотов. Кроме того, в сбитом самолете находилось десять российских военных.

– Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Позже росСМИ сообщили, что дело против Пригожина не закрыто.

– Сам Пригожин заявил, что доволен своим "походом", хоть и не достиг тех целей, о которых заявлял. "Нормально, всех взбодрили", – заявил он.