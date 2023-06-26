"Вагнеровцев" использовали в темную": Путин обратился к россиянам и осудил мятеж Пригожина. Главное из выступления

Вечером 26 июня диктаторы России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко синхронно выступили с "сенсационными" и "чрезвычайно важными" обращениями к своим нациям. Российский диктатор, в частности, подвел итоги выходных и сделал заявления, что "без преувеличения определят судьбу России".

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Так выступление диктатора анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, однако как оказалось, ничего сверхважного Путин не сказал, лишь прокомментировал попытку военного переворота владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Обращение кремлевского лидера транслировали по центральным российским телеканалам.

В первую очередь, президент поблагодарил россиян за "выдержку, сплоченность и патриотизм", а также отметил, что любой "шантаж и смута обречены на провал". Он подчеркнул, что организаторы мятежа, предавшие страну, изменили и тем, кто был с ними.

"Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен", – заверил Путин.

Также диктатор отметил "мужество и самопожертвование" павших в ходе субботних событий героев-летчиков, которые якобы уберегли РФ от ужасных последствий.

"Подавляющее большинство бойцов "Вагнера" – патриоты Родины, их использовали втемную", – заявил Путин.

Напомним, что вооруженный мятеж главаря так называемой частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, который так и не превратился в полноценный военный переворот, тем не менее сильно ударил по Кремлю. Унижение Путина и его слабость увидел весь мир, а это, в свою очередь, показало и новые угрозы.

При этом, как заметили СМИ, переговоры Кремля с Пригожиным начались еще с вечера 23 июня, когда тот объявил о начале своего "марша справедливости", а уже примерно в середине дня 24 июня куратор наемников пытался сам выйти на связь с руководством государства — и якобы даже "пытался дозвониться до Путина, но президент не хотел с ним говорить". Поэтому переговорную группу возглавил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как отметил источник издания, "выгода" для Лукашенко очевидна: публично именно онстал человеком, который "спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови".