'Остановили гражданскую войну': Путин расхвалил военных РФ и заявил, что сбитые 'вагнеровцами' летчики выполнили свой долг

Президент РФ Владимир Путин второй раз за сутки публично обратился к россиянам из-за однодневного вооруженного "бунта" ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. На этот раз адресатами обращения были российские военные, специально для этого собранные в Кремле, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу, который "героически" не появлялся на публике еще с 23 июня, когда Пригожин объявил ему "войну".

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Диктатор поблагодарил военнослужащих за "подавление мятежа", в ходе которого наемники ЧВК, не встречая особого сопротивления, преодолели около 500 км и остановились в 200 км от Москвы. По его словам, они "фактически остановили гражданскую войну".

По словам Путина, "настоящие защитники в сложные времена встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос".

"Вы фактически остановили Гражданскую войну, действовали четко и слаженно... Нам не пришлось снимать боевые подразделения из зоны сво во время попытки мятежа", – выдал диктатор.

Вспомнил он и о погибших летчиках, пытавшихся наносить удары не только по мятежникам, но и по гражданским автомобилям. Они, убежден Путин, "с честью выполнили свой долг 24 июня".

"Быстрая и чёткая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан", – сообщил Путин.

В бункере, где, судя по всему, прятался от Пригожина Путин, похоже, не было интернета и диктатор не видел, как радостно приветствовали наемников в Ростове-на-Дону, поскольку, по мнению российского президента, "люди, армия, народ не были с мятежниками".

Путин поблагодарил весь личный состав вооружённых сил, правоохранительных органов и спецслужб за "отвагу, доблесть и верность народу России". Он заявил, что их "решимость и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа".

По окончании выступления Путина прозвучали оружейные залпы.

Примечательно, что сегодняшний "стендап" Путина оказался даже более коротким, чем обращение к россиянам накануне: военных он расхваливал нескольким более 3 минут.

Но оккупантов, чтобы они могли послушать эти несколько минут пустословия, начали сгонять на Соборную площадь Кремля задолго до начала выступления. Среди прибывших туда заметили и Шойгу.

Военные, выстроившись в шеренгу, довольно долго ждали выхода диктатора.

Ранее обращение Путина к "военным, подавлявшим пригожинский мятеж" анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, и это будет не последний "бенефис" главы государства-агрессора, испугавшегося мятежников и сбежавшшего 24 июня из Москвы в направлении Санкт-Петербурга.

По словам Пескова, на вечер запланировано общение Путина с "руководителями государственных СМИ".

Накануне, 26 июня, Путин после более чем суток отсутствия в публичном пространстве выступил с обращением к россиянам, которое, по версии пропагандиста Владимира Соловьева, Песков назвал "историческим" и таким, которое "изменившит Россию".

В реальности же пятиминутное выступление Путина было крайне вялым и неинформативным. В своем "историческом заявлении" диктатор осудил мятеж Пригожина и заявил, что вагнеровцев вроде бы "использовали в темноту". Он предложил наемникам заключить контракты с МО РФ, а тем, кто этого делать не хочет – ехать в Беларусь.