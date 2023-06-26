'Лукашенко протянул руку': Пригожин объяснил, почему передумал идти на Москву

Оказывается, целью мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным была демонстрация своего протеста, а не свержение власти в России. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отыграл в этом немаловажную роль, предложив найти необходимые решения.

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Об этом говорится в заявлении владельца ЧВК "Вагнера" и организатора "протеста" Евгения Пригожина, обнародованном его пресс-службой. "Повар Путина" заверил, что его наемники двигались к Москве, чтобы показать свой "протест", а не для того, чтобы свергнуть власть.

"Когда первый штурмовой отряд подошел к Москве, стало очевидно, что прольется много крови, поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы хотели сделать, достаточна", – объяснил Пригожин.

Кроме того, по его словам, целью похода было – не допустить уничтожения ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО.

"В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции", – пояснил куратор российских наемников.

Пригожин также озвучил мнение, что его "марш справедливости" показал множество вещей: "серьезнейшие проблемы с безопасностью на территории страны, мы блокировали все воинские части и аэродромы, которые находились у нас на пути, за 24 часа мы прошли расстояние от места старта российских войск 24 февраля до Киева, и от этой же точки до Ужгорода".

"Если бы действия 24 февраля выполняло подразделение по уровню обученности, как ЧВК "Вагнер", спецоперация, возможно, длилась бы сутки, понятно, что там были и другие проблемы, но мы показали уровень организации, которой должна соответствовать российская армия", – выдал Пригожин.

Напомним: СМИ выяснили, что переговоры Кремля с Пригожиным начались еще с вечера 23 июня, когда тот объявил о начале своего "марша справедливости", а уже примерно в середине дня 24 июня куратор наемников пытался сам выйти на связь с руководством государства – и якобы даже "пытался дозвониться Путину, но президент не хотел с ним говорить".

Поэтому группу переговорщиков возглавил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Как пишут СМИ, "выгода" для него очевидна, поскольку публично именно он стал человеком, который "спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание The Telegraph сообщило, что Евгений Пригожин мог остановить наступление на Москву из-за угроз российских спецслужб семьям вожаков ППК "Вагнер". Но, по-видимому, это не единственная причина;

– в Беларуси, граничащей с Российской Федерацией, начали возводить лагерь для наемников ППК "Вагнер", принадлежащего одиозному Евгению Пригожину. Прорабы, занимающиеся строительством, утверждают, что запланированная территория расположения бойцов распространится на 24 000 метров и будет вмещать около 8000 коек.

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