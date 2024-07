Кремль сделал ставку на шантаж Запада: в ISW объяснили, что стоит за ракетными угрозами Путина

Российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать заявления о ядерном оружии, чтобы нацеливаться на принятие решений Западом и продвигать "западное самосдерживание". Речь идет и о попытке притормозить предоставление странами военной помощи Украине.

На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики оценили очередные угрозы лидера Кремля, которые тот озвучил на военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.

В частности, он подсчитал: если США разместят ракетные системы большой дальности в Германии в 2026 году, подлетное время до российских промышленных и оборонных объектов составит около 10 мин. Также Путин упомянул о размещении США ракетных систем средней дальности Typhon в Дании и на Филиппинах для совместных учений.

На этом фоне диктатор пригрозил, мол, если Вашингтон реализует планы по размещению таких систем в этих странах, Россия больше не будет связана Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так, он пообещал "принять зеркальные меры" по размещению неуказанных систем, которые в настоящее время якобы находятся на завершающей стадии разработки, в неуказанных местах.

Глава страны-агрессора заявил, что российские стратегические ракетоносцы прекратили проводить воздушное патрулирование после окончания холодной войны, но возобновили эти полеты в 2007 году "в ответ на возросшую активность стратегической и разведывательной авиации США" в районах мира, которые "чувствительны к РФ", и в целях "обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В ISW напомнили: США и Германия в июне 2024 года объявили, что американцы начнут "эпизодические развертывания" дальнобойных огневых возможностей, включая Standard Missile 6 (SM-6) и ракеты Tomahawk Land Attack Missiles, в Германии, начиная с 2026 года, чтобы продемонстрировать приверженность НАТО.

Тихоокеанская армия США в апреле 2024 года сообщала о развертывании на Филиппинах в рамках учений ракетной системы MRC, которая может запускать SM-6 и Tomahawk. А в ВМС США в мае 2024-го объявили о проведении репетиции контейнерной пусковой установки ракет с военными Дании на острове Борнхольм.

"Текущее местоположение систем MRC неясно, но США не объявляли, что они размещают системы в Дании и на Филиппинах для целей, выходящих за рамки предыдущих учений", – подчеркнули аналитики.

Они также отметили, что Путин еще в марте 2019 года официально приостановил участие России в договоре о РСМД, который запрещал баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км. И после этого страна-агрессор РФ уже неоднократно размещала ядерные баллистические ракеты "Искандер-М" с заявленной дальностью до 500 км в Калининградской области (в общем начиная с 2018 года).

"Путин ложно пытается представить размещение Россией ракет, ранее запрещенных ДРСМД, как перегиб, вероятно, в рамках его неоднократных попыток использовать ядерное бряцание оружием, чтобы подтолкнуть Запад к самосдерживанию", – объяснили угрозы диктатора в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики уже оценивали угрозы кремлевского диктатора Путина применить ядерное оружие как информационную кампанию. По их словам, она направлена на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и подорвать усилия международного сообщества по согласованию стратегического видения.

