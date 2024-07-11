США разместят в Германии дальнобойные ракеты: в Белом доме назвали сроки

Соединенные Штаты Америки разместят на территории Германии ракеты большой дальности, а также гиперзвуковое вооружение. В частности речь идет про ракеты SM-6 и Tomahawk.

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Об этом в среду, 10 июля, сообщили на сайте администрации американского президента. Как отмечается, решение было согласовано правительствами Штатов и ФРГ.

Развертывание начнется в 2026 году и будет происходить постепенно, отметили в Белом доме.

"В 2026 году Соединенные Штаты приступят к постепенному развертыванию средств ведения огня большой дальности для своей многопрофильной оперативной группы в Германии, в рамках планирования длительного размещения этих средств там в будущем. После полного развертывания эти средства будут включать ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие, имеющее значительно больший радиус действия, чем нынешнее в Европе", – говорится в заявлении.

Отмечается, что развитие этих передовых возможностей продемонстрирует приверженность Соединенных Штатов НАТО и их вклад в интегрированную европейскую политику сдерживания.

SM-6 – это двухступенчатая зенитная управляемая ракета типа "поверхность — воздух" последнего поколения компании Raytheon. Она предназначена для борьбы с современными самолетами и беспилотниками, вертолетами, противокорабельными крылатыми ракетами над водой и сушей. Может разгоняться до 1,2 км/с.

Ракеты Tomahawk считаются стратегическими и тактическими ракетами большой дальности, которые могут проделывать путь со скоростью 878 км/ч на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Ракета выпускается во многих модификациях, содержащих разные боеголовки, в том числе ядерные.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки перебросили партию бронетехники на военную базу НАТО, расположенную в польском городе Повидз. Речь идет о 14 американских танках M1 Abrams, а также бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88.

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