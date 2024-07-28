Путин посетовал, что ракеты США в Германии возьмут на прицел важные объекты РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в зоне досягаемости ракет, которые США намерены разместить на территории Германии, окажутся "важные объекты РФ", а подлетное время составит около десяти минут. Он также пригрозил в случае такого развертывания американского оружия считать РФ свободной от моратория на размещение своего.

Видео дня

Cоответствующее заявление Путин выдал 28 июля, выступая на "главном военно-морском параде" в Санкт-Петербурге. По его словам, РФ видит, что в зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся "важные объекты" РФ с подлетным временем около десяти минут.

"В зоне досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут", – пожаловался диктатор.

Он также пригрозил, что в случае появления американских ракет в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Дополняется...