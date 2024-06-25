Кремль пытается сохранить видимость стабильности после событий в Дагестане: в ISW оценили ситуацию

Путинский режим в России пытается сохранить видимость стабильности в ответ на теракты в Дагестане. В частности, диктатор Владимир Путин даже не планирует выступать со специальным обращением после нападения террористов.

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Также в Кремле выдали, что российское общество "абсолютно консолидировано" в отсутствии поддержки террористических атак в Дагестане и России в целом. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в отличие от длинной речи 25 марта после теракта в "Крокус Сити Холл" в Москве диктатор не намерен обращаться к россиянам после терактов в Дагестане. Также в Кремле заявили, что не боятся возврата к ситуации 2000-х годов, когда по всей РФ происходили многочисленные теракты.

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракт против "братства, многонационального единства и конфессиональной неделимости" республики является попыткой расколоть Дагестан. В свою очередь министерство иностранных дел России пожаловалось, что террористы в Дагестане пытались посеять межрелигиозную рознь.

Аналитики отмечают, что Кремль неоднократно продвигал идею о том, что Россия является "гармоничным многонациональным и многоконфессиональным государством", несмотря на ксенофобскую риторику со стороны активного ультранационалистического сообщества и растущую социальную напряженность. В ISW подчеркнули, что этот кремлевский фасад нормальности и стабильности также игнорирует антисемитские беспорядки в Дагестане в октябре 2023 года, теракт в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года в Москве и участившиеся контртеррористические операции в Москве.

Напомним, 23 июня в городе Дербенте в Дагестане обстреляли синагогу, церковь и наряд полиции. Кроме того, стрельба произошла в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в результате нападений погибли более 15 сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что Кремль продолжает выдвигать абсурдные обвинения в адрес Украины за стрельбу в Дагестане.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Дагестан не впервые попадает в центр антисемитских беспорядков. Напомним, минувшей осенью сотни дагестанцев устроили охоту за израильтянами, прилетевшими в Махачкалу из Тель-Авива. В аэропорту Каспийска собрались радикальные сторонники палестинцев, чтобы "по-взрослому" встретить рейс из Израиля.

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