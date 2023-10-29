В Дагестане устроили антисемитскую акцию и штурмовали аэропорт в поисках евреев. Видео
Сегодня в Дагестане местные устроили "охоту" за израильтянами. В аэропорту Каспийска собрались сотни людей, чтобы "по-взрослому" встретить рейс из Израиля.
Соответствующая информация появилась в Telegram. На фоне слухов о расправе над евреями самолет совершил круг (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В конце концов самолет сел в аэропорту столицы Дагестана – Махачкалы. Сейчас агрессивно настроенные местные ждут, пока беженцы выйдут из рейса "Тель-Авив – Махачкала".
Кроме того, возле аэропорта мужчины проверяют автомобили в поисках израильтян. В результате таких действий образовались километровые пробки, а дороги, ведущие в аэропорт Уйташ, перекрыты.
Полиция этому никак не мешает.
Известно, что выйти в аэропорт в течение дня призывали дагестанские и иностранные паблики, выдающие себя за местные ресурсы. Кроме людей, в аэропорт стянулись силовики с военной техникой.
Люди до сих пор скандируют в Каспийском антисемитские лозунги и держат плакаты "Детоубийцам нет места в Дагестане".
Впоследствии стало известно, что в аэропорту Махачкалы уже оцепили первую "жертву" – у мужчины, которого посчитали евреем, забрали паспорт и устроили публичный допрос.
Более того, толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение, испуганные работники аэропорта пытаются запереться.
Потом дагестанцы начали прорываться внутрь самолета по крылу борта.
Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа. Он сообщил, что решение о начале наземного вторжения было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.
Ранее глава прессслужбы ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг. Обращение к мирным жителям последовало после начала наземной операции Армии обороны Израиля против террористов ХАМАС.
Как писал OBOZ.UA, российская оккупационная армия пытается усиливать свои атаки в Украине, пока внимание Запада приковано к конфликту Израиля и Палестины. В этой ситуации кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает вернуть Россию инициативу к зиме.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!