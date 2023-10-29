В Дагестане устроили антисемитскую акцию и штурмовали аэропорт в поисках евреев. Видео

Сегодня в Дагестане местные устроили "охоту" за израильтянами. В аэропорту Каспийска собрались сотни людей, чтобы "по-взрослому" встретить рейс из Израиля.

Соответствующая информация появилась в Telegram. На фоне слухов о расправе над евреями самолет совершил круг (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В конце концов самолет сел в аэропорту столицы Дагестана – Махачкалы. Сейчас агрессивно настроенные местные ждут, пока беженцы выйдут из рейса "Тель-Авив – Махачкала".

Кроме того, возле аэропорта мужчины проверяют автомобили в поисках израильтян. В результате таких действий образовались километровые пробки, а дороги, ведущие в аэропорт Уйташ, перекрыты.

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Полиция этому никак не мешает.

Известно, что выйти в аэропорт в течение дня призывали дагестанские и иностранные паблики, выдающие себя за местные ресурсы. Кроме людей, в аэропорт стянулись силовики с военной техникой.

Люди до сих пор скандируют в Каспийском антисемитские лозунги и держат плакаты "Детоубийцам нет места в Дагестане".

Впоследствии стало известно, что в аэропорту Махачкалы уже оцепили первую "жертву" – у мужчины, которого посчитали евреем, забрали паспорт и устроили публичный допрос.

Более того, толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение, испуганные работники аэропорта пытаются запереться.

Потом дагестанцы начали прорываться внутрь самолета по крылу борта.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа. Он сообщил, что решение о начале наземного вторжения было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Ранее глава прессслужбы ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг. Обращение к мирным жителям последовало после начала наземной операции Армии обороны Израиля против террористов ХАМАС.

Как писал OBOZ.UA, российская оккупационная армия пытается усиливать свои атаки в Украине, пока внимание Запада приковано к конфликту Израиля и Палестины. В этой ситуации кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает вернуть Россию инициативу к зиме.

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