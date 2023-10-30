'Предатели и бандеровцы': в Дагестане нашли 'виновных' в антисемитских беспорядках в Махачкале

Глава Республики Дагестан (РФ) Сергей Меликов нашел виновных в антисемитских беспорядках в Махачкале. Российский чиновник выдал, что погромы координированы "предателями и бандеровцами".

Также он заявил, что Украина пытается "дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон". Абсурдное заявление Меликова опубликовали российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам чиновника, "враги" пытаются использовать в Дагестане запрещенные приемы, связанные с раздуванием межнациональной розни и межконфессиональных проблем.

"Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет", – заявил Меликов.

Видео дня

Вдобавок чиновник обвинил президента Украины Владимира Зеленского, который "с 2014 года заливает кровью Донбасс". При этом он пожаловался, что жители Дагестана едут на войну в Украину и массово гибнут.

Напомним, сотни дагестанцев устроили "охоту" за израильтянами, которые прилетели в Махачкалу из Тель-Авива. В аэропорту Каспийска собрались радикальные сторонники палестинцев, чтобы "по-взрослому" встретить рейс из Израиля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору, поэтому Украина готова сотрудничать со всеми международными партнерами, чтобы одолеть ее.

Как сообщал OBOZ.UA, антисемитские протесты в Дагестане и других регионах Северного Кавказа подчеркивают усиление межэтнической и межрелигиозной напряженности в России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!