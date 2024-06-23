В российском Дагестане неизвестные напали на православный храм и синагогу: оба здания подожгли. Видео

В Дагестане (Россия) сегодня было жарко. В Дербенте неизвестные подожгли церковь, расстреляли священнослужителя и сотрудника полиции.

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Об этом сообщают Telegram-каналы страны-оккупанта. Кроме того, в Махачкале загорелась синагога на улице Ермошкина. Связано ли это с нападением на православную церковь в Дербенте – пока неизвестно.

Предварительно, в Дербенте нападавших было трое, им удалось скрыться. В Махачкале один сотрудник полиции убит, шестеро ранены. Среди гражданского населения пострадавших, погибших нет, сообщили в МВД Дагестана.

В соцсетях показали, как из окон третьего этажа синагоги валит дым. На месте работают пожарные.

По информации МВД Дагестана, перестрелка произошла около 18:00. В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.

В ходе вооруженного нападения на Дербент и Махачкалу погибли 5 сотрудников полиции. Еще 9 получили ранения. В Дагестане введен план "Перехват", преступников ищут.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Дагестан не впервые попадает в центр антисемитских задвиганий. Напомним, минувшей осенью сотни дагестанцев устроили "охоту" за израильтянами, прилетевшими в Махачкалу из Тель-Авива. В аэропорту Каспийска собрались радикальные поклонники палестинцев, чтобы "по-взрослому" встретить рейс из Израиля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору, поэтому Украина готова сотрудничать со всеми международными партнерами, чтобы одолеть ее.

Как сообщал OBOZ.UA, антисемитские протесты в Дагестане и других регионах Северного Кавказа подчеркивают усиление межэтнической и межрелигиозной напряженности в России.

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