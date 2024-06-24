Пока Кремль обвиняет Украину, влияние ИГ растет: в ISW объяснили, что стоит за нападениями со стрельбой в Дагестане

Северокавказское подразделение "Исламского государства" Вилаят Кавказ провело комплексное и скоординированное нападение на церкви, синагоги и правоохранительные структуры в Дагестане. Спустя некоторое время после стрельбы российское отделение газеты "Аль-Азаим Медиа" опубликовало заявление, в котором похвалило "братьев с Кавказа" за демонстрацию того, на что они способны.

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В это же время Кремль продолжает выдвигать абсурдные обвинения в адрес Украины за стрельбу в Дагестане. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Примечательно, что "Аль-Азаим" не взял на себя ответственность за само нападение, а ссылка на Кавказ убедительно свидетельствует о том, что ответственность за нападение несет северокавказское подразделение "Исламского государства". Стоит отметить, что региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества предупреждала, что "Вилаят Кавказ" стал более активным после нападения 22 марта на "Крокус Сити Холл" и с апреля 2024 года усилил призывы к вербовке на Северном Кавказе.

В это же время российские власти продолжали сосредотачивать внимание на необоснованном обвинении Украины и Запада в атаке. Кроме того, некоторые российские официальные лица безосновательно заявляют, что Украина и НАТО причастны к теракту 23 июня.

В ISW отметили, что нынешний подход России к борьбе с терроризмом, вероятно, останется связанным с риторикой против Украины и Запада, а не с выявлением и нейтрализацией угроз ИГ внутри самой РФ. При этом все более напряженные отношения России с ее мусульманским меньшинством, особенно на Кавказе, вероятно, продолжат обеспечивать "Вилаят Казказ" и другие экстремистские группировки ценной вербовочной базой.

Напомним, 23 июня в городе Дербенте в Дагестане обстреляли синагогу, церковь и наряд полиции. Кроме того, стрельба произошла в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в результате нападений погибли более 15 сотрудников полиции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Дагестан не впервые попадает в центр антисемитских беспорядков. Напомним, минувшей осенью сотни дагестанцев устроили "охоту" за израильтянами, прилетевшими в Махачкалу из Тель-Авива. В аэропорту Каспийска собрались радикальные поклонники палестинцев, чтобы "по-взрослому" встретить рейс из Израиля.

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