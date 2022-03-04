Как живут в Северной Корее: россияне начали бомбить интернет вопросом о КНДР
Россияне активно интересуются уровнем жизни в КНДР. Поисковый запрос "как живут люди в Северной Корее" бьет рекорды в Яндексе.
Это заметил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"В Мордоре набирает популярность запрос "как живут в Северной Корее". Все правильно - нужно готовиться. Такими темпами вы там окажитесь к понедельнику", – отметил он, обращаясь к гражданам страны-агрессора.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США и Великобритания ударили санкциями по соратникам Путина: в списках Усманов, Песков, Ротенберги.
Американцы также блокируют российскую оборонку: США ввели полные блокирующие санкции против 22 команий оборонного сектора России.
Продолжает Запад давить экономически и на крупный российский бизнес. Канада введет санкции против ключевых лиц "Роснефти" и "Газпрома", а Великобритания уже ударила по "Газпрому".
Перечень западных компаний, которые ушли или уходят из РФ идет на десятки.
Экономисты констатируют: России может угрожать дефолт из-за санкций.