Как живут в Северной Корее: россияне начали бомбить интернет вопросом о КНДР

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Россияне активно интересуются уровнем жизни в КНДР. Поисковый запрос "как живут люди в Северной Корее" бьет рекорды в Яндексе.

Это заметил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"В Мордоре набирает популярность запрос "как живут в Северной Корее". Все правильно - нужно готовиться. Такими темпами вы там окажитесь к понедельнику", – отметил он, обращаясь к гражданам страны-агрессора.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США и Великобритания ударили санкциями по соратникам Путина: в списках Усманов, Песков, Ротенберги.

Американцы также блокируют российскую оборонку: США ввели полные блокирующие санкции против 22 команий оборонного сектора России.

Продолжает Запад давить экономически и на крупный российский бизнес. Канада введет санкции против ключевых лиц "Роснефти" и "Газпрома", а Великобритания уже ударила по "Газпрому".

Перечень западных компаний, которые ушли или уходят из РФ идет на десятки.

Экономисты констатируют: России может угрожать дефолт из-за санкций.