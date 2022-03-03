Канада введет санкции против ключевых лиц "Роснефти" и "Газпрома"

Канада введет санкции в отношении 10 ключевых лиц из двух российских компаний – "Роснефти" и "Газпрома". Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что канадские власти будут продолжать усиливать давление на Россию, которая развернула войну против Украины.

"Канада наложит санкции на 10 ключевых лиц из двух важных компаний энергетического сектора России – "Роснефти" и "Газпрома". Мы будем продолжать усиливать давление на российский режим до тех пор, пока он не сменит курс", – написала Жоли в своем Twitter 3 марта.

Напомним, Канада стала первой страной "Большой семерки", запретившей импорт сырой нефти из России. Премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил о запрете на поставки после вторжения РФ в Украину. Он указал, что доходы от продажи нефти помогли поддержать президента страны-агрессора Владимира Путина и российских олигархов.

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Западные санкции против России нацелены на ее банки, но по-прежнему допускают ее экспорт нефти и газа. В отличие от Европы, Канада не сильно зависит от экспорта нефти из РФ.

"Хотя в последние годы Канада импортировала очень небольшие объемы, эта мера посылает мощный сигнал", – заявил Трюдо. По данным Статистического управления Канады, в 2021-м Канада импортировала энергоносителей на сумму лишь 289 млн канадских долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадские винные магазины решили убрать со своих полок водку и другие алкогольные напитки российского производства в знак осуждения нападения РФ на Украину. По всей стране продавцы избавляются от продукции. Только в Онтарио вся продукция, произведенная в России, будет удалена из 679 магазинов.