России может угрожать дефолт из-за санкций – JPMorgan

Владимир Пазий
Mакроэкономика
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России может угрожать дефолт из-за санкций
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Санкции, которые ввели против России за наступление против Украины, значительно увеличили вероятность того, что страна объявит дефолт по своему государственному долгу на международном рынке. В марте РФ должна погасить государственные облигации на сумму более $700 млн, и хотя теоретически у страны достаточно резервов для покрытия долга, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на платежеспособность.

Такое мнение выразили в среду, 2 марта, аналитики JPMorgan и других финорганизаций. Об этом сообщает Reuters.

"Санкции Соединенных Штатов в отношении российских государственных организаций, контрмеры внутри России по ограничению зарубежных платежей и сбои в платежных цепочках создают для России серьезные препятствия для осуществления платежей по облигациям за рубежом. Санкции значительно увеличили вероятность дефолта по государственным облигациям России", – заявили в JPMorgan.

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По словам аналитиков, первая решающая дата – 16 марта, тогда должны быть выплачены два купона по облигациям. Хотя, как и в большинстве российских долговых обязательств, в них включен 30-дневный "льготный период".

Capital Economics также предупредила о растущих рисках дефолта. Это в первую очередь ударит по международным инвесторам. По данным Центробанка России, на конец 2021 года иностранцы владели государственным долгом РФ в долларах и рублях на сумму $20 млрд. А это еще больше подорвет репутацию Москвы на международных рынках.

"Вероятность того, что правительство и компании не смогут или не захотят погасить внешний долг, значительно возросла", – сказали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия оказалась за "железным занавесом", с ней обрывают связи не только страны по всему миру, но и крупные компании. Арест активов Центробанка РФ, санкции против банков уже фактически привели к тому, что Россия по факту объявила дефолт.

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