США и Великобритания ударили санкциями по соратникам Путина: в списках Усманов, Песков, Ротенберги

Великобритания 3 марта объявила о полном замораживании активов и запрете на поездки в отношении российских олигархов Алишера Усманова и Игоря Шувалова. В свою очередь Соединенные Штаты такоже ввели санкции против миллиардеров и чиновников из РФ. В частности, меры ввели против братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова и др.

"Олигархи Алишер Усманов и Игорь Шувалов, общее состояние которых оценивается в $19 миллиардов, были подвергнуты санкциям с немедленным вступлением в силу. Соратники Путина теперь отрезаны от своих больших интересов в Великобритании, включая особняки стоимостью в десятки миллионов долларов. Активы заморожены, на обоих наложен запрет на поездки, и ни один британский гражданин или бизнес не может с ними справиться", – говорится в сообщении на сайте британского правительства.

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Великобритания вводит санкции против Усманова и Шувалова

Алишер Усманов имел значительную долю в английских футбольных клубах "Арсенал" и "Эвертон". Также он владеет домом Бичвуд в Хайгейте стоимостью около 48 млн фунтов стерлингов и поместьем Саттон-Плейс (16-го века) в графстве Суррей.

Активы Игоря Шувалова в Великобритании включают две роскошные квартиры в центре Лондона, стоимость которых оценивается в 11 млн фунтов стерлингов. Он является ключевым членом ближайшего окружения Путина.

Помимо этого, власти водят оперативную группу по "борьбе с российской элитой". Она начнет работу на следующей неделе.

Эта экспертная группа будет координировать межправительственную работу по наложению санкций против олигархов. "Наше послание Путину и его союзникам было ясным с самого первого дня: вторжение в Украину будет иметь серьезные и разрушительные экономические последствия. Санкции против Усманова и Шувалова ясно дают понять, что мы ударим по олигархам и лицам, тесно связанным с путинским режимом и его варварской войной. Мы не остановимся здесь. Наша цель – парализовать российскую экономику и заморить голодом военную машину Путина", – сказала Трасс.

Санкции США

Штаты вводят санкции против приспешников Путина и членов их семей, сообщается на сайте Белого дома. В частности:

Николай Токарев (а также его жена Галина, дочь Майя и 2 его компании по продаже элитной недвижимости);

Борис Ротенберг (его жена Карина и сыновья Роман и Борис);

Аркадий Ротенберг (его сыновья Павел и Игорь и дочь Лилия);

Сергей Чемезов (его жена Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия);

Игорь Шувалов (его 5 компаний, его жена Ольга, сын Евгений и его компания и самолет, а также дочь Мария и ее компания);

Евгений Пригожин (3 компании, жена Полина, дочь Любовь и сын Павел);

Дмитрий Песков;

Алишер Усманов (его яхта, частный самолет).

Дмитрий Песков назван "главным поставщиком путинской пропаганды". Как сказал президент США Джо Байден, власти будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь к ответственности российских олигархов и коррумпированных лидеров, которые наживаются на насильственном режиме Путина.

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