США ввели полные блокирующие санкции против оборонного сектора России: в списке 22 компании

Соединенные Штаты 2 марта вводят очередные санкции против России в связи с нападением на Украину. Ограничения согласованы в отношении оборонного сектора. Так, под санкции попали 22 российских предприятия, производящие боевые ракеты, самолеты и беспилотники.

Также будут введены меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа. Об этом сообщили в Белом доме.

Ранее ЕС запретил продавать, поставлять или передавать евро в Россию. Под запрет попали и физические, и юридические лица. Кроме того, запрещено передавать валюту для использования в государстве-агрессоре.

Об этом говорится в опубликованном в Европейским совете решении. "Запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", – говорится в заявлении.

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Кроме того, от SWIFT отключили 7 банков. В их число вошли: "Открытие", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", банк "Россия", "Совкомбанк", ВЭБ и ВТБ.