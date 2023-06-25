К бунту Пригожина может быть причастен кум Путина Медведвчук: Данилов объяснил нюанс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что к бунту главаря частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину может быть причастен предатель Украины, экс-нардеп Виктор Медведчук. По его словам, именно на заправках Медведчука бесплатно заправляли технику "вагнеровцев".

Видео дня

Данилов подчеркнул, что созданное диктатором Владимиром Путиным государство очень неустойчиво, поэтому такой бунт рано или поздно должен был случиться. Об этом он рассказал в интервью Radio NV.

Секретарь СНБО не сомневается, что кум Путина Медведчук способствовал Пригожину и его так называемому "мятежу". При этом Данилов подчеркнул, что вопрос заключается в том, когда люди в РФ, которые поддерживают ЧВК "Вагнер" будут проявлять свою позицию более открыто и активно и в какой форме это будет.

Данилов обратил внимание на то, что многие в России с радостью встречали "вагнеровцев", приносили им пищу и воду. Однако не только они помогали наемникам. Секретарь СНБО отметил, что Медведчук является владельцем нескольких сетей АЗС, и именно там военные преступники бесплатно заправлялись горючим и питались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. Обо всех событиях субботы, 24 июня, читайте в нашем материале.

– До Москвы "вагнеровцы" так и не дошли – после разговора с Лукашенко Пригожин согласился остановить наступление на столицу РФ. После этого "вагнеровцы" во главе с "поваром Путина" свернули военную технику и покинули Ростов.

– После ситуации с "военным переворотом в РФ" уголовного дела на руководителя ЧВК "Вагнер" не будет. "Повару Путина" придется покинуть Россию и поехать в Беларусь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!