ISW: к теракту в 'Крокусе' причастен ИГИЛ, но Кремль может предъявить новые обвинения против Украины

Ответственность за нападение в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье) 22 марта, скорее всего, несут террористы "Исламского государства" (ИГИЛ). Однако Кремль, который без доказательств быстро попытался приплести к этому Украину, все еще может выдвинуть официальное "обвинение" в ее адрес.

Вероятно, этими действиями путинское правительство намерено вызвать внутреннюю реакцию россиян на теракт. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Российские власти заявили, что арестовали четырех нападавших и еще семерых, принимавших участие в теракте в "Крокусе", сообщив, что в результате него погибли по меньшей мере 133 человека.

Ответственность за это нападение взяло на себя афганско-пакистанское отделение "Хорасан" террористической организации ИГИЛ. Ее информагентство Amaq обнародовало соответствующее заявление и фото вероятных исполнителей теракта. По его данным, боевики ИГИЛ напали на "большое собрание христиан" на окраине Москвы, "убив и ранив сотни людей и причинив большие разрушения", посте чего "благополучно отошли на свои базы". На размытых изображениях видно четырех боевиков перед флагом ИГИЛ, которые, по утверждению агентства, провели "самую жестокую атаку за последние годы".

По данным аналитиков ISW, заявление Amaq по стилю, брендингу и языку соответствует предыдущим его заявлениям о других атаках. Отмечается, что подконтрольные ИГИЛ медиа делают обманчивые или ложные заявления нечасто и осторожно, стараясь поддерживать "высокое доверие" к своим коммюнике, чтобы определить четкие идеологические цели и поддерживать потоки сбора средств.

"Пропаганда ИГИЛ позволяет группировке собирать средства и распространять свои рекомендации среди командиров и сторонников низшего звена. Террористическая организация рискует дискредитировать себя в конкурирующем салафитско-джихадистском сообществе, ложно принимая на себя ответственность за очень громкие нападения", – подчеркнули эксперты.

Они говорят, что проведение самого теракта в Подмосковье также соответствует предыдущим атакам боевиков ИГИЛ, включая теракты в Париже в 2015 году. В обоих случаях исполнители покидали объект и впоследствии какое-то время скрывались от сил безопасности.

Поэтому военные эксперты считают, что "Хорасан" действительно мог провести атаку на российский "Крокус". За последние 18 месяцев это подразделение боевиков осуществило как минимум четыре громких нападения за пределами Центральной Азии.

Командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла в марте 2023 года, в частности, заявил, что ИГИЛ сможет проводить "внешние операции против интересов США или Запада за рубежом менее чем за шесть месяцев", а это означает, что западная разведка уже оценила, что ИГИЛ и "Хорасан" смогут подготовить возможности для таких внешних атак к сентябрю 2023 года. Американская разведка также недавно подтвердила, что ИГИЛ несет ответственность за взрыв в Кермане (Иран) в январе 2024 года, что еще раз подчеркивает возможности внешней атаки террористов.

На основе этого в ISW пришли к такому выводу: утверждения о том, что атака на "Крокус Сити Холл" была операцией под ложным флагом, не соответствуют доказательствам, полученным аналитиками на основе самой атаки, коррелирующей с другими сообщениями о предыдущих внешних терактах ИГИЛ, которые Институт изучения войны освещал с момента появления "Исламского государства". Также маловероятно, что ИГИЛ осуществил атаку "по приказу украинских спецслужб", как утверждали несколько российских источников.

"ИГИЛ не будет ложно заявлять о нападении, которое могло быть совершено одним христианским государством против другого (или Кремлем против собственного народа России в ходе какой-то операции под ложным флагом), поскольку последствия того, что ИГИЛ осуществляет нападение по указанию преимущественно христианской страны нанесет ущерб его репутации в салафитско-джихадистском сообществе", – подчеркнули аналитики.

При этом они не исключают, что Кремль попытается каким-то образом приплести к теракту в подмосковном концертном зале Украину. Несколько кремлевских приспешников уже сделали подобные заявления. Диктатор Владимир Путин 23 марта обратился к российской общественности и тоже заявил, что "контакты" нападавших подготовили "окно" для их эксфильтрации через международную границу в Украину (без упоминания того, как террористы должны были преодолеть оборону, которую россияне установили вдоль границы).

ФСБ РФ отчиталось о задержании четырех нападавших, когда те пытались связаться со своими предполагаемыми контактами на "украинской стороне границы". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже ложно заявила, что Украина последние десять лет "распространяет терроризм" по указанию Запада и именно поэтому нападавшие "пытались бежать в Украину".

"Россияне называют украинские военные удары по законным целям в России терроризмом. Кремлевские чиновники, вероятно, стремятся косвенно связать Киев с нападением, чтобы создать условия для информационных операций, которые пытаются приписать теракт Украине без необходимости выдвигать немедленные официальные обвинения. Государственные росСМИ получили инструкции из Кремля подчеркнуть предполагаемый "украинский след" в нападении на "Крокус Сити Холл", – говорится в сводке ISW.

По мнению аналитиков, Москва надеется, что восприятие причастности Украины к нападению увеличит внутреннюю поддержку россиянами войны против соседнего государства.

"Кремль все еще может выдвинуть официальное обвинение с этой целью, если он считает, что косвенные обвинения недостаточны для того, чтобы вызвать внутреннюю реакцию, которая все еще может произойти", – подытожили аналитики.

