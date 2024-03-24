Посольство США снова предостерегло американцев от поездок в Россию

Посольство Соединенных Штатов Америки предостерегло граждан своей страны от посещения России. Это уже второе предупреждение в этом месяце.

Об этом сообщается на странице дипучреждения. Указывается, что предостережение связано с терактом в Подмосковье.

"Посольству известно о сообщении о террористическом инциденте, который произошел в Крокус Сити Холи в Красногорске под Москвой. В настоящее время гражданам США не рекомендуют ездить в Россию", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, посольство Соединенных Штатов Америки предупредило находящихся на территории России граждан своей страны избегать больших скоплений людей в дни выборов "президента РФ". В частности, американцам рекомендовали не посещать публичных мероприятий в Москве.

На сайте МИД Британии в те дни также появилось сообщение о возможной угрозе терактов в РФ.

Напомним, в концертном зале "Крокус Сити Холл" Москве вечером 22 марта произошел масштабный теракт – несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматов прямо во время музыкального концерта. В здании раздался взрыв и вспыхнул пожар, по официальным данным погибли по меньшей мере 133 человека, еще более 140 ранены.

Кстати, представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что Соединенные Штаты предоставляли России разведданные о потенциальном теракте. Более того, американские чиновники не сомневаются, что за терактом в Москве 22 марта стоят боевики "Исламского государства".

В свою очередь российский диктатор Путин 23 марта заявил, что задержанные российскими силовиками мужчины-таджики, якобы являвшиеся исполнителями нападения на концертный зал в Подмосковье, "двигались в сторону Украины", где для них "украинской стороной было подготовлено окно".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!