Хотят обвинить Украину: российские пропагандисты запустили дипфейк с Даниловым. Видео

Кремлевские пропагандисты после теракта в Подмосковье распространяют фейковое видео с якобы секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Россияне безуспешно пытаются обвинить в расстреле людей Украину.

Для создания очередного фейка пропагандисты использовали фрагмент эфира национального телемарафона. Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации.

Дипфейк с секретарем СНБО обнародовали пропагандисты с телеканала НТВ. Лживые кремлевские СМИ пытались убедить граждан страны-агрессора РФ в том, что Украина якобы "причастна к теракту 22 марта".

Для создания фейка кремлевские СМИ использовали кадры с телемарафона за 16 марта. Также пропагандисты "заменили" гостя. Вмесо начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, россияне "нарисовали" фейковое видео с Даниловым.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что качество дипфейка очень низкое, и его искусственность бросается в глаза с первой же секунды просмотра. В частности, мимика и речь Данилова вообще не совпадают.

Дипфейк – это способ создания фейкового видео с помощь искусственного интеллекта. Методика состоит в синтезе изображения или голоса, и используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.

Напомним, вечером 22 марта в РФ неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье). Десятки человек погибли, более 100 получили ранения.

Примечательно, что еще днем у здания "Крокуса" находилось много авто спецслужб РФ. Эту информацию проиллюстрировали фото с места и показали в пабликах Красногорска за несколько часов до происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на упреки о якобы причастности нашего государства к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые начали звучать от российских официальных лиц. В ведомстве отвергли эти обвинения и отметили, что они являются спланированной провокацией Кремля.

К слову, представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что Соединенные Штаты предоставляли России разведданные о потенциальном теракте. Более того, американские чиновники не сомневаются, что за терактом в Москве 22 марта стоят боевики "Исламского государства".

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