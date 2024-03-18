'Хорошо горит': легион 'Свобода России' уничтожил состав БК армии Путина в Теткино. Видео

Добровольцы легиона "Свобода России" продолжают военную операцию на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск. При этом оккупанты понесут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Так, недавно в сети бойцы легиона продемонстрировали уничтожение состава БК армии Путина в Теткино, находящейся в Глушковском районе Курской области. Соответствующее видео добровольцы опубликовали в своем Telegram-канале.

"Хорошо горит… Уничтожили состав БК путинской армии в Теткино. Продолжение следует", – прокомментировали видео бойцы.

Ранее сообщалось, что бойцы легиона "Свобода России" показали, как наносят удары по позициям войск РФ на границе с Украиной. Ротный опорный пункт оккупантов был атакован с помощью минометов и ударных дронов, в результате на российских позициях раздался мощный взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР Кирилл Буданов, выступая на Форуме российских добровольцев 17 марта, заявил, что операция повстанцев в Белгородской и Курской областях РФ переходит в новую фазу – объединить силы "в один мощный кулак" и спасти Россию "от падения в пропасть".

Из-за боевых операций повстанцев из Белгородской области массово эвакуируются местные жители. РФ стягивает туда дополнительную военную технику. Для мирного населения добровольцы объявили дополнительный зеленый коридор.

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