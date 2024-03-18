Взрыв был мощным: легион 'Свобода России' показал отработку по опорному пункту войск Путина. Видео

Бойцы легиона "Свобода России" показали, как наносят удары по позициям войск РФ на границе с Украиной. Ротный опорный пункт оккупантов был атакован при помощи минометов и ударных дронов, в результате на российских позициях прогремел мощный взрыв.

"Взрывное видео" 18 марта было опубликовано в Telegram-канале легиона "Свобода России". Российские добровольцы объяснили, что их удары призваны подготовить границу РФ к "приему освобдоительных сил".

"Подготовка ландшафта к приему российских освободительных сил", – говорится в публикации.

В "Свободе России" рассказали, что на видео показан результат слаженной работы минометной батареи 1-го механизированного батальона и взвода ударных дронов "Гроза" роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) Легиона.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Начальник ГУР Кирилл Буданов, выступая на Форуме российских добровольцев 17 марта, заявил, что сказал, что операция повстанцев в Белгородской и Курской областях РФ переходит в новую фазу – объединить силы "в один мощный кулак" и спасти Россию "от падения в пропасть".

– Российские добровольцы накануне заявили о захвате двух сел в Белгородской области РФ.

– Из-за боевых операций повстанцев из Белгородской области массово эвакуируются местные жители. РФ стягивает туда дополнительную военную технику. Для мирного населения добровольцы объявили дополнительный зеленый коридор.

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