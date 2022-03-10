Хакеры Anonimus заявили, что взломали и слили базу данных Роскомнадзора

Хакеры Anonymous заявили, что взломали и выложили в сеть базу данных Роскомнадзора. В открытом доступе теперь доступны 340 тысяч файлов, связанных с деятельностью федерального органа РФ, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ.

Об этом сообщили в Твиттер-аккаунте Anonymous TV.

"Роскомнадзор дал указания о том, что можно говорить, и приказал СМИ удалять материалы , которые называют вторжение России в Украину войной. В ответ на факт-проверку Facebook заявлений России о войне Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Facebook, а затем заблокировал его . Роскомнадзор также пригрозил заблокировать доступ к русской Википедии из-за их статьи о российском вторжении в Украину... Источник, входящий в состав Anonymous, настоятельно считает, что россияне должны иметь доступ к информации о своем правительстве", - заявили хакеры, призвав россиян скачать базу до 11 марта, когда, по предварительным данным, Россия собирается отключить своих граждан от глобальной сети Интернет.

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Исходя из сообщения, речь идет о 363 994 файлах, находящихся в 43 593 каталогах. Релиз разделен на две части. Большая часть данных относится к деятельности Роскомнадзора в Башкиртостане, но есть и информация, касающаяся центрального аппарата этого ведомства.

Общий объем архива составил 526,9 Гб. В нем содержатся данные до 5 марта 2022 года включительно.

Хакеры выложили, в том числе, и дампы електронной почты Роскомнадзора.

Скачать весь массив данных пользователям из России и других стран предлагается с помощью торрент-трекера.

Напомним, ранее Anonymous взломали федеральные телеканалы РФ и запустили видео с бомбардировками Харькова.

От действий хакеров пострадали также сайт ФСБ РФ, а также сервера правительства России.

Нанесли хакеры удар также по государственным ресурсам Беларуси и сайту правительства Чечни.

Все это Anonymous делает в рамках объявленной ими войны Путину из-за нападения на Украину и множества других преступлений против других народов и против россиян, которые совершил президент РФ.