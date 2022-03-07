Хакеры Anonymous взломали федеральные телеканалы РФ и запустили видео с бомбардировками Харькова. Фото и видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Хакеры Anonymous взломали федеральные телеканалы РФ. Миллионы зрителей в России вместо привычных пропагандистских ток-шоу увидели реальные кадры бомбардировок российскими "миротворцами" мирного украинского города Харьков.

Об этом объявили в Твиттере Anonymous.

"Anonymous сломал сегодня российские стриминговые сервисы Wink и Ivi (например, Netflix) и телеканалы "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны в Украине", – заявили хакеры.

Видео дня

Вот как это выглядело:

Через 5 минут после первого сообщения в Anonymous заявили о взломе всех федеральных каналов. На экранах российских телевизоров по всей стране появились одинаковые надписи на русском.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне Anonymous "положили" сайт ФСБ, а перед тем провели серию мощных атак на сайты органов государственной власти РФ, включая сайт Кремля.