Хакеры Anonymous анонсировали атаки на сервера правительства России: сезон открыт

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Хакеры Anonymous собираются совершить кибератаки на сервера правительства РФ. Об "открытии сезона" они сообщили в субботу, 5 марта.

Анонс нового удара по агрессору появился в Twitter-аккаунте группировки хакеров-активистов. Отметим: с начала войны России в Украине Anonymous стали на сторону Киева.

"Сезон открытых дверей на всех госсерверах России", – написали киберспециалисты.

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Кроме того, Anonymous обратились к жителям РФ, подчеркнув: Кремль поддает российские "СМИ" жесткой цензуре.

"Кремль лжет. Тысячи ваших солдат и украинских братьев гибнут в Украине. Узнайте правду в свободном интернете и в приложении Telegram. Время свергнуть диктатора Путина!" – сказано в сообщении.

Хакеры также отметили, что они не враги простым гражданам РФ. "Ваше правительство нападает на суверенную нацию. Поднимайтесь!" – призвали они.

"Солдатам России в Украине: сдавайтесь, сложите оружие. Народ Украины не хочет войны. Народу Украины: вы вдохновляете мир!" – написали Anonymous в Twitter.

Как писал OBOZREVATEL, в ответ на нападение РФ на Украину хакерская группа Anonymous объявила кибервойну правительству России. Она уже провела ряд успешных цифровых атак.

28 февраля Anonymous атаковали сайты банков и госструктур Беларуси. Таким образом они показали, что теперь их цель – не только российские, но беларусские ресурсы.

Кроме того, они обещали "работать" против лично президента РФ Владимира Путина, чтобы показать миру, кем он является на самом деле.

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