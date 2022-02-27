Хакеры Anonymous "положили" сайт правительства Чечни
Хакеры Anonymous заблокировали работу сайта правительства Чеченской Республики, которой руководит Рамзан Кадыров. Таким образом они продолжили высказывать поддержку нашей стране, которая держит оборону от российских оккупантов.
Об этом кибервоины сообщили в Twitter. По состоянию на 5:35 сайт был по-прежнему недоступен.
"Спасибо из Киева. Мы победим с Anonymous и друзьями по всему миру", – писали в комментариях украинцы.
BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.https://t.co/1muioOS5ao > OFF#OpRussia #StandWithUkraine #Ukraina #UkraineWar— Anonymous (@AnonymousHelpTW) February 27, 2022
Напомним: украинский доброволец обратился к бойцам Рамзана Кадырова, которые собрались "идти на Киев". Он отметил, что благодаря тому, что чеченцы внешне значительно отличаются от славянских народов, с ними будет легче расправляться.
А пленный кадыровец, который проводил разведку в пользу российских оккупантов, сказал своим братьям "не лезть в Украину", так как тут всех их ждет смерть.
Кроме того, под Киевом украинские вооруженные силы ликвидировали чеченского генерала Магомеда Тушаева. Он был руководителем самого элитного подразделения Кадырова.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Хакеры Anonymous продолжают мешать российским оккупантам. Теперь они сломали частоту, на которой вели переговоры захватчики, и запустили на ней мелодию гимна Украины.
Ранее Anonymous заявили, что время, отведенное ими Путину на выполнение их требований, вышло. И пообещали атаковать все госресурсы и лично президента РФ, чтобы показать миру, кем он является на самом деле.