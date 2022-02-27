Хакеры Anonymous "положили" сайт правительства Чечни

София Закревская
Общество
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Хакеры Anonymous 'положили' сайт правительства Чечни
nosound
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Хакеры Anonymous заблокировали работу сайта правительства Чеченской Республики, которой руководит Рамзан Кадыров. Таким образом они продолжили высказывать поддержку нашей стране, которая держит оборону от российских оккупантов.

Об этом кибервоины сообщили в Twitter. По состоянию на 5:35 сайт был по-прежнему недоступен.

Сайт правительства Чечни не работает.

"Спасибо из Киева. Мы победим с Anonymous и друзьями по всему миру", – писали в комментариях украинцы.

 

 

Напомним: украинский доброволец обратился к бойцам Рамзана Кадырова, которые собрались "идти на Киев". Он отметил, что благодаря тому, что чеченцы внешне значительно отличаются от славянских народов, с ними будет легче расправляться.

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А пленный кадыровец, который проводил разведку в пользу российских оккупантов, сказал своим братьям "не лезть в Украину", так как тут всех их ждет смерть.

Кроме того, под Киевом украинские вооруженные силы ликвидировали чеченского генерала Магомеда Тушаева. Он был руководителем самого элитного подразделения Кадырова.

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