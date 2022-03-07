Россия полностью отключится от глобального интернета: Market Rebellion назвали дату

Россияне еще с 2019-го тестировали возможность отключиться от глобального интернета. Такое решение уже приняли, а реализуют его 11 марта.

Об этом сообщило издание Market Rebellion на своей странице в Twitter. "Только сайты и серверы в российской зоне будут доступны тем, кто в России", – отмечают в ведомстве.

Отметим, Россия фактически оказалась в изоляции от всего мира. В ответ власти страны-агрессора решили создать информационную изоляцию для своих граждан. Они отключили Facebook, закрыли те российские СМИ, которые называли войну "войной".

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"Дождь", "Эхо Москвы" и другие оппозиционные издания больше не работают. Более того, ввели уголовное наказания для тех, кто распространяет информацию о войне против Украины.

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