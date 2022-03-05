Хакеры Anonymous устроили мощную атаку на сайт ФСБ РФ: ресурс недоступен. Фото

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Хакеры Anonymous устроили мощную атаку на сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Сейчас ресурс недоступен.

"Прощай, fsb.ru", - написали в Твиттере Anonymous и выложили фотоподтверждение того, что сайт ФСБ "умер".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 февраля хакеры Anonymous заявили, что время Путина вышло и анонсировали мощные атаки на российские госструктуры, а также обнародование доказательств преступлений президента РФ. Среди причин назвали вторжение в Украину.

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Сразу после этого заявления перестал работать сайт Кремля.

Далее Anonymous сломали частоту переговоров оккупантов и запустили на ней Гимн Украины. Украинскую музыку определенное время также слушали зрители пропагандистских телеканалов РФ.

Далее последовала серия атак на сайт правительства Чечни, сайты Беларуси.

5 марта хакеры пообещали проблемы на серверах правительства России.