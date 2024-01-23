'Готовимся к худшему': под Санкт-Петербургом начали ставить ЗРК С-300. Видео

Вокруг российского Санкт-Петербурга появились зенитно-ракетные комплексы С-300. Местные жители панически заметили, что теперь стоит готовиться к самому худшему.

Видео дня

Видео, снятое россиянином в регионе, опубликовал Telegram-канал Astra. Установки для уничтожения воздушных целей появились у Питера после первой с начала полномасштабной войны в Украине атаки на Ленинградскую область РФ.

"С-300 ставят вокруг Питера. Так что готовимся, ребята, к худшему", – отметил автор видео.

На кадрах видно, что он ехал по дороге и одна из таких установок перекрыла путь, пытаясь развернуться. Другая стояла уже среди поля.

С-300 – семейство советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков наибольшая дальность может достигать 150, 200, 300 километров. Позволяют противодействовать баллистическим ракетам малого и среднего радиуса действия и целям, летящим на малых высотах.

Напомним, ночью 21 января дроны атаковали Ленинградскую область РФ. В районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга, расположенном на берегу Финского залива Балтийского моря, раздались взрывы и вспыхнул пожар.

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел в терминале компании "Новатек". Пострадавших, по его словам, нет, была проведена эвакуация персонала.

Однако позже стало известно, что нефтяной терминал компании "Новатек" приостановил работу после атаки украинскими беспилотниками. Он один из новейших и важнейших в РФ, работает на экспорт и поставляет топливо российским войскам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночная атака на нефтяной терминал в Усть-Луге проводилась в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.

– Россияне закатили истерику из-за взрывов в порту в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Они возмущаются, что хваленая ПВО оккупантов пропустила удар, а некоторые мечтают об атаках по Великобритании и Франции.

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